Stars Mindy Kaling war wochenlang ans Bett gefesselt

Mindy Kaling - AVALON - Los Angeles - March - 2025 - Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 09:00 Uhr

Mindy Kaling musste nach ihrer letzten Schwangerschaft sechs Wochen lang „das Bett hüten“.

Die 46-jährige Schauspielerin wurde von den Ärzten zur Ruhe angehalten, nachdem sie im Februar 2024 im privaten Kreis ihr drittes Kind, ein Mädchen namens Anne, zur Welt gebracht hatte.

Kaling erzählte im ‚Giggly Squad‘-Podcast: „Ich musste bei meinem letzten Baby, das jetzt zwei ist, Bettruhe einhalten. Die letzten sechs Wochen war ich ans Bett gefesselt. Es war himmlisch, einfach im Bett zu liegen, alle meine Zoom-Termine zu absolvieren und so zu tun, als hätte ich eine Krankheit.“ Sie scherzte, dass die erzwungene Ruhepause ihr sogar eine Ausrede lieferte, wichtige Besprechungen im Pyjama abzuhalten. Die Schauspielerin – die auch Katherine (8) und Spencer (5) hat – sagte: „Ich muss bei Zoom-Gesprächen mit Bela Bajaria vom Bett aus in Jogginghosen schlecht aussehen, und sie muss sich einfach damit abfinden. Das ist das Beste.“

Kürzlich gab Kaling zu, dass sie sich am wohlsten dabei fühlt, über „Streber und Trottel“ zu schreiben. Der Hollywood-Star ist ein großer Fan der erfolgreichen TV-Drama-Serie ‚Euphoria‘ – in der unter anderem Zendaya, Jacob Elordi und Sydney Sweeney mitspielen –, doch Mindy bezweifelt, dass sie eine ähnliche Art von TV-Serie schreiben könnte. Kaling – die zwischen 2005 und 2013 durch ihre Rolle als Kelly Kapoor in der erfolgreichen TV-Sitcom ‚The Office‘ berühmt wurde – sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich liebe ‚Euphoria‘ und finde, dass [Schöpfer] Sam [Levinson] ein Genie ist. Ich glaube, er hat viel zu Themen wie Sex, Drogenkonsum und Sucht zu sagen, und das ist unglaublich interessant, aber wir haben nicht besonders viel Erfahrung damit.“ Allerdings falle es ihr schwer, sich mit einigen Handlungssträngen in ‚Euphoria‘ zu identifizieren. Sie fügte hinzu: „Ich schaue mir die Serie mit angehaltenem Atem an, als wäre ich selbst dabei, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns wohler dabei fühlen, über Nerds zu schreiben, die sich nach Jungs sehnen – deshalb machen wir das. Wir schreiben über Streber, Trottel und Menschen, die unterschätzt werden.“