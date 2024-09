Frühlingsfarbe sorgt für frische Akzente Mintgrüne Maniküre: So schön sind pastellgrüne Nägel zum Herbstanfang

Wer hätte das gedacht? Die frische Frühlingsfarbe Mintgrün passt auch perfekt in den Herbst. (the/spot)

SpotOn News | 10.09.2024, 22:15 Uhr

Mintgrün ist im Herbst 2024 die Trendfarbe auf den Nägeln! Die zarte Pastellnuance bringt Frische und Leichtigkeit in die trübe Jahreszeit und harmoniert perfekt mit herbstlichen Looks. Darum ist mintgrüne Maniküre jetzt so angesagt und so stylt man sie mit den aktuellen Naildesign-Trends.

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm halten warme Farbtöne, gemütliche Kleidung und der allseits beliebte "Layering-Look" Einzug in die Mode. Doch dieses Jahr überrascht eine Farbnuance, die man eher in den Frühling verorten würde: Mintgrün. Die zarte Pastellfarbe schafft es gerade jetzt, zum Herbstanfang 2024, die Herzen der Beauty-Fans zu erobern – insbesondere auf den Nägeln. Wie lässt sich diese eher kühle, frische Farbe harmonisch in den herbstlichen Look integrieren?

Darum ist Mintgrün im Herbst die perfekte Farbe auf den Nägeln

Mintgrün, eine sanfte Mischung aus Grün und Blau mit einem Hauch von Weiß, wirkt kühl, frisch und zugleich beruhigend. Während der Herbst oft von gedeckten Farben wie Bordeaux, Senfgelb und erdigem Braun dominiert wird, setzt Mintgrün einen erfrischenden Kontrast. Diese Farbe bringt eine Leichtigkeit in die trübe Jahreszeit und erinnert daran, dass der Herbst nicht nur grau und melancholisch sein muss. Gerade die ersten Herbstwochen, in denen sich noch einige warme Sonnentage zwischen die Wolken schieben, bieten die perfekte Gelegenheit, mit Mintgrün eine Verbindung zwischen den farbenfrohen Sommertagen und den gedeckten Herbstfarben entstehen zu lassen.

Mintgrün passt hervorragend zu den aktuellen Herbsttrends 2024. In diesem Jahr dreht sich vieles um natürliche Töne, sanfte Kontraste und cleane Ästhetik. Der "Effortless Chic" – also mühelose Eleganz – bestimmt sowohl die Mode- als auch die Beauty-Welt. Mintgrüne Nägel lassen sich wunderbar mit neutralen Tönen wie Beige, Creme oder Taupe kombinieren, was den Look dezent, aber gleichzeitig modern wirken lässt. Zudem harmoniert die Farbe perfekt mit goldenen Schmuckstücken, die diesen Herbst besonders im Fokus stehen.

Drei angesagte Nageldesign-Trends für den Herbst

Mit diesen angesagten Nageldesign-Trends lässt sich Mintgrün perfekt in den Herbst-Look integrieren:

Mintgrünes Negative-Space-Naildesign

Der sogenannte "Negative Space"-Trend bleibt auch im Herbst 2024 ein Dauerbrenner. Bei diesem Design bleibt ein Teil des Nagels bewusst unlackiert, während der Rest in Mintgrün erstrahlt. Der Kontrast zwischen dem natürlichen Nagel und der zarten Farbe wirkt minimalistisch und modern. Dieses Nageldesign passt perfekt zu schlichten, eleganten Outfits.

Pastell meets Metallic

Wer es etwas auffälliger mag, ist mit diesem Trend bestens beraten: das mintgrüne Nageldesign trifft auf metallicfarbene Akzente. Besonders Gold oder Roségold harmonieren hervorragend mit der kühlen Pastellfarbe. Ob als kleine Streifen, Punkte oder nur auf einem einzelnen Nagel als "Accent Nail" – diese Kombination verleiht jedem Look einen Hauch von Glamour, ohne dabei überladen zu wirken.

French Manicure in Mintgrün

Die klassische French Manicure erlebt diesen Herbst ein farbenfrohes Revival. Statt des traditionellen weißen Randes an den Nagelspitzen setzen Beauty-Fans nun auf Mintgrün. Dieser subtile Farbtupfer gibt dem bewährten Design eine moderne und verspielte Note. Der Rest des Nagels bleibt in einem zarten Nude- oder Rosaton, was die Eleganz des Designs unterstreicht. Diese Variante der French Manicure ist besonders alltagstauglich und lässt sich sowohl zu Casual-Outfits als auch zu eleganten Herbst-Looks kombinieren.