Miranda Kerr: Zusammenarbeit mit der Schmuckmarke Michael Hill

Bang Showbiz | 15.04.2024, 18:00 Uhr

Miranda Kerr erzählte, dass sich der Kreis für sie geschlossen habe, als sie zur ersten globalen Botschafterin der Schmuckmarke Michael Hill ernannt wurde.

Das 40-jährige Model, das vier Söhne mit Evan Spiegel, ihrem Ehemann, und Sohn Flynn (13) mit ihrem Ex-Partner Orlando Bloom großzieht, teilte ihre Begeisterung darüber, die Rolle bei der Marke bekommen zu haben, mit der sie ihre Karriere als Model vor mehr als zwei Jahrzehnten startete.

Kerr verkündete in einem Statement: „Diese Partnerschaft ist für mich etwas Besonderes, da eines meiner ersten Fotoshootings in meiner Karriere vor über 20 Jahren mit Michael Hill stattgefunden hat. Ich bin stolz darauf, Michael Hill im nächsten Kapitel seiner Reise zu unterstützen, so wie sie auch mich vor all den Jahren unterstützten. Dieses nächste Kapitel der Marke ist super aufregend, weil sie weiterhin wunderschönen, sentimentalen Schmuck kreiert, der bedeutungsvolle Momente einfängt. Ich liebe die Kampagne und die neue, gehobene Ausrichtung der Marke.“ In den kommenden Monaten wird die gebürtige Australierin in den Werbespots des Labels mit dabei sein und an Markenveranstaltungen teilnehmen. Daniel Bracken, der CEO von Michael Hill, verriet: „Miranda verkörpert nicht nur unsere Werte als Marke, sie steht auch unseren antipodischen Wurzeln nahe und ist der Inbegriff von zeitloser Eleganz und Raffinesse.“ Der Einzelhändler, der im Jahr 1979 von Sir Michael Hill in Neuseeland gegründet wurde, ist zuvor einem kompletten Rebranding unterzogen worden, bleibt seinen Ursprüngen jedoch treu.