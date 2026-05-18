Stars Miranda Kerrs Söhne wollen offenbar ihr Beauty-Imperium übernehmen

Miranda Kerr - Forbes Australia Women's Summit 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2026, 14:00 Uhr

Miranda Kerrs junge Söhne „streiten“ sich bereits darum, wer eines Tages ihr Unternehmen übernehmen darf.

Die 43-jährige Schönheit – die mit ihrem Ex-Ehemann Orlando Bloom den 15-jährigen Flynn und mit ihrem Ehemann Evan Spiegel den siebenjährigen Hart und Myles sowie den zweijährigen Pierre hat – gründete ihr Beauty-Imperium Kora Organics bereits 2009, und ihre mittleren Kinder interessieren sich besonders für die Abläufe in der Firma.

Bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des 16. jährlichen Earth Day Dinner der EWG in Los Angeles sagte sie laut einem Bericht des ‚People‘-Magazins: „Nun, eigentlich streiten sich ein paar meiner Jungs … darum, wer der nächste CEO von Kora wird. Mein 15-Jähriger ist Künstler, daher interessiert er sich nicht wirklich dafür, CEO von Kora zu werden. Aber er benutzt die Produkte selbst, und seine Freunde auch.“

Kerr forderte die Menschen auf, „achtsam und informiert“ zu sein, was die von ihnen verwendeten Hautpflegeprodukte angeht. „Wenn man schwanger ist, sagt der Arzt, man solle wirklich darauf achten, was man auf die Haut aufträgt … aber wir sollten nicht warten müssen, bis wir schwanger sind, um darauf zu achten. Wir sollten einfach achtsam und informiert sein, und wir müssen unsere Gesundheit nicht gefährden, um unglaubliche Ergebnisse zu erzielen. Und genau das versuche ich zu beweisen.“

Sie erklärte, dass sie sich bereits seit rund 20 Jahren intensiv mit dem Thema beschäftige und dafür umfangreiche Forschung betrieben habe. Zudem verwies sie auf zahlreiche Studien und Vorher-Nachher-Ergebnisse, die online einsehbar seien und die Wirksamkeit ihrer Produkte belegen sollen. Immer wieder begegne ihr die Annahme, biologische Produkte könnten weniger effektiv sein als herkömmliche Kosmetik. Ihrer Ansicht nach sei jedoch eher das Gegenteil der Fall, da zertifizierte Bio-Inhaltsstoffe deutlich mehr Antioxidantien enthalten könnten. Aus diesem Grund habe Kora Organics von Beginn an konsequent auf eine Bio-Zertifizierung gesetzt.