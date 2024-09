Musik Miranda Lambert: Auszeichnung mit dem Country Icon Award bei den People’s Choice Country Awards 2024

Miranda Lambert - People's Choice Country Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2024, 14:00 Uhr

Miranda Lambert verkündete, dass sie es „so seltsam“ findet, als „Ikone“ bezeichnet zu werden, als sie den Country Icon Award bei den People’s Choice Country Awards 2024 entgegennahm.

Die 40-jährige Sängerin ist bei der Nashville-Zeremonie im Grand Ole Opry House am Donnerstag (26. September) als „Tour de Force der Country-Musik“ geehrt worden und gestand, dass es sie „einfach umgehauen“ habe, dass sie als Idol angesehen wird.

In ihrer Dankesrede erzählte Lambert: „Das ist so seltsam für mich, hier zu stehen und einen Ikonen-Preis in den Händen halten zu können. Ich meine, für mich ist eine Ikone jemand, dem ich in meiner Kindheit zugehört habe. Mein Vater spielte Jerry Jeff Walker, Merle Haggard, Guy Clark, John Prine. Das sind meine Ikonen. Die Tatsache, dass ich heute Abend diesen Preis erhalte, das haut mich einfach um.“ Miranda fügte scherzend hinzu: „Das sind viele Jahre, Tränen, Bier und Tito’s.“ Die ‚Bluebird‘-Künstlerin, die in den letzten zwei Jahrzehnten insgesamt 10 Studioalben veröffentlichte und einer der am meisten ausgezeichneten Stars der Country-Musik ist, verriet, dass es sich an manchen Tagen für sie so anfühlt, als würde sie ihre Musikkarriere „gerade erst beginnen“: „Zwanzig Jahre später und an manchen Tagen fühle ich mich so, als hätte ich das 200 Jahre lang gemacht, und an manchen Tagen fühle ich mich so, als würde ich gerade erst anfangen. Vielen Dank an die treuesten Fans der Welt, die Country-Fans.“