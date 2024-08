Stars Miranda Lambert: Sie betreut junge Künstler statt Kinder

Miranda Lambert performs in Las Vegas - Getty - September 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 18:00 Uhr

Miranda Lambert ist in der Lage, eine „jüngere Generation“ von Künstlern zu betreuen, weil sie keine eigenen Kinder hat.

Die 40-jährige Sängerin hat verraten, dass sie sich freut, ihr Wissen und ihre Erfahrung in der Musikindustrie mit der nächsten Generation von Stars zu teilen – vor allem, weil sie im Privaten keine Kinder hat, die sie großzieht.

Miranda sagte im ‚Dumb Blonde‘-Podcast: „Da ich keine eigenen Kinder habe, möchte ich diesen Teil dessen, was ich gelernt habe, für jüngere Generationen nutzen, vor allem für Künstler, denn niemand sagt dir, wie das läuft. Niemand sitzt da und gibt dir ein Handbuch, in dem es heißt: ‚Nun, wenn du es auf dieses Niveau schaffst, wird das passieren.‘ Allein das Feuer in den Augen von jemandem zu sehen, der gerade erst anfängt, entfacht dein Feuer neu.“ Miranda gab auch zu, dass sie sich von jüngeren Künstlern inspiriert fühle. Der ‚Famous in a Small Town‘-Hitmacher sagte: „Mit diesem neuen Feuer und jungen Leuten zusammen zu sein, die so hungrig und so inspiriert sind, ist wie: ‚Ich will etwas davon.‘ Und ich möchte ihnen etwas von der Weisheit und einigen der Erinnerungen geben, um die Fahrt zu genießen.“

Trotz ihres Erfolgs fühlt sich Miranda immer noch in der Lage, sich mit jüngeren Künstlern zu identifizieren, und sie ist entschlossen, sie zu unterstützen. Sie sagte: „Ich möchte einfach für jeden da sein, der einfach nur einen Resonanzboden braucht, weil ich schon dort war.“ Anfang des Jahres lobte Miranda Beyoncé dafür, dass sie mehr Aufmerksamkeit auf die Country-Musik gebracht habe. Die Grammy-Gewinnerin veröffentlichte im März ihr Country-beeinflusstes Album ‚Cowboy Carter‘ und Miranda ist der Meinung, dass dies dazu beigetragen hat, das Interesse an dem Genre zu steigern. Im Gespräch mit ‚Us Weekly‘ erklärte Miranda: „Je mehr Menschen sich für Country-Musik interessieren, desto besser für uns alle.“