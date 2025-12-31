Stars Miriam Margolyes: ‚Freches‘ Radiointerview musste fast komplett zensiert werden

Miriam Margolyes - 2011 - Famous - Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2025, 18:00 Uhr

Miriam Margolyes hat bei einem Interview offenbar so derb und ungebremst gesprochen, dass große Teile nicht sendefähig waren.

Die ‚Harry Potter‘-Darstellerin war dieses Jahr zu Gast bei ‚Capital Breakfast‘ – und bei den Hosts Sian Welby, Jordan North und Chris Stark hinterließ sie bleibenden Eindruck. Sian sagte exklusiv zu ‚BANG Showbiz‘: „Oh, sie ist sehr frech.“ Jordan stimmte zu: „Sehr frech, eine unserer Lieblingsgäste dieses Jahr.“

Sian erklärte, das Team habe einen speziellen Knopf, um Ausdrücke zu zensieren, die nicht on air gehen dürfen – und bei Margolyes sei dieser „missbraucht“ worden: Man habe ihn so häufig gedrückt, dass am Ende „nur ein kleiner Teil“ des Interviews für die Hörer geeignet gewesen sei.

Die Moderatoren verrieten außerdem, wen sie 2026 unbedingt in der Sendung haben möchten: Harry Styles. Jordan sagte: „Wir wollen Harry Styles im neuen Jahr in der Show. Es gibt Gerüchte, dass er an einem neuen Album arbeitet – wenn wir Harry Styles kriegen, sind wir glücklich.“

Sian nutzte die Gelegenheit zudem, dem Team hinter den Kulissen zu danken. Die Produktion sei „eine riesige Zusammenarbeit“, sagte sie, und lobte „das beste Team der Welt“. Die Show sei vier Stunden live, gnadenlos und jeden Tag eine neue Herausforderung. Ihre Ansprüche seien so hoch, dass sie sogar das Fernsehen herausfordern wolle: „Schaut mal, was wir hier drüben machen.“