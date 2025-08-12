Stars Miriam Margolyes hat keine Angst vor der Cancel-Kulur

Miriam Margolyes - Celebrity Gala Performance of 'Where Is Peter Rabbit?' 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2025, 18:00 Uhr

Miriam Margolyes macht sich keine Sorgen darüber, gecancelt zu werden. Sie will ihre Stimme für Gutes nutzen.

Die 84-jährige Schauspielerin hat wegen ihrer Kritik an den Handlungen der israelischen Regierung im Gazastreifen Gegenwind bekommen, glaubt aber, dass sie die Verantwortung hat, ihre Stimme zu erheben und Veränderungen anzustoßen – und sie sorgt sich nicht um die Konsequenzen für ihre Karriere.

„Die Leute sagen: ‚Du bist nur eine Schauspielerin, verdammt noch mal, halt den Mund.‘ Nun, das ist eine Sichtweise. Ich teile sie nicht“, sagte die ehemalige ‚Harry Potter‘-Darstellerin jetzt gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘. Sie findet, dass jeder Mensch die Chance ergreifen sollte, etwas Gutes zu bewirken, wenn sie sich ergibt. „Ich halte das für eine absolute Verpflichtung, und viele tun es nicht – manchmal aus Angst. Sie haben Angst, gecancelt zu werden. Mich kannst du nicht canceln!“ Miriam versucht auch, ihr Alter zu ihrem Vorteil zu nutzen – gibt aber zu, dass sie selbst nicht so genau weiß, wieso das funktionieren sollte. „Wenn mich jemand nervt, sage ich: ‚Jetzt hören Sie mir zu, ich bin 84!‘ Aber ich weiß nicht, warum sie hören sollten.“

Die Schauspielerin kehrt dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge zum Edinburgh Festival Fringe zurück – mit einer neuen Version ihrer Show ‚Margolyes and Dickens: More Best Bits‘, die auf den Figuren von Charles Dickens basiert. Trotz ihres besagten hohen Alters ist dieses Projekt für sie aber keine Belastung, weil es ihr so viel Spaß bringt. „Ich habe großes Glück. Es gibt relativ wenige Menschen in meinem Alter, die noch arbeiten. Es gibt nichts Vergleichbares zu einem Live-Publikum. Es ist wie ein Kuss, wie eine Liebkosung.“