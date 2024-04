"Sonst bin ich ihnen oft peinlich" Mirja Boes‘ Kinder feiern sie für ihren „LOL“-Auftritt

Mirja Boes ist in der aktuellen Staffel "LOL" zu sehen. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.04.2024, 18:36 Uhr

Mirja Boes ist in der aktuellen Staffel "LOL: Last One Laughing" zu sehen. Mit der Teilnahme an der Erfolgsreihe kann die Komikerin sogar ihre pubertären Söhne begeistern.

Mirja Boes (52) spricht über ihre Kinder. Die Komikerin ist Mutter von zwei Söhnen im Alter von elf und 13 Jahren. Den Humor ihrer Mutter teilen die Jungs nicht immer – mit ihrer Teilnahme bei "LOL: Last One Laughing" konnte Boes aber sogar sie zum Lachen bringen. "Meine Söhne haben das gefeiert, dass ich da mitgemacht habe. Mein älterer Sohn wollte am liebsten zur Premiere in München mitgehen", erklärt der Comedy-Star im Interview mit dem Magazin "Bunte".

Michel und Matti seien ausnahmsweise mal stolz auf ihre Mutter, weil "LOL" auch von ihren Freunden gesehen werde. "Sonst bin ich ihnen ja oft peinlich. Das liegt an der Pubertät und an meinem Job", führt Boes aus. Ihre beiden Söhne seien sehr unterschiedlich. "Matti kommt sehr nach mir, während Michel sehr verkopft ist und sich gerade viel um sein eigenes Universum dreht", erzählt die 52-Jährige.

"Für Eltern ist die Pubertät der Vorhof zur Hölle"

Die Pubertät ihrer Kinder stellt Mirja Boes vor Herausforderungen. "Manchmal sagen meine Söhne auch: 'Der Witz ist doch nicht lustig'. Sie verstehe ihn halt einfach nicht. Für Eltern ist die Pubertät der Vorhof zur Hölle", berichtet sie. Besonders Gaming sei ein Thema bei ihren Söhnen. "Mein Freund und ich sind da spießig, limitieren das zeitmäßig und einmal habe ich sogar die Sicherung rausgedreht", meint Boes im Interview.

Mit dem Vater ihrer beiden Söhne ist Boes' weiterhin glücklich liiert. Die Identität ihres Partners hält sie geheim. "Mein Freund hat einen ganz normalen Job und will im Hintergrund bleiben", betont sie.

"LOL" erfreut sich großer Beliebtheit

Nicht nur Mirja Boes' Söhne sind von "LOL" begeistert. Die erste Staffel der deutschen Version von "LOL: Last One Laughing" erschien 2021. In der hochkarätig besetzten Show werden Comedians über Stunden auf engsten Raum gesperrt und müssen sich an eine Regel halten: Sie dürfen nicht lachen. Das Konzept kam bei den Zuschauern so gut an, dass bereits vier weitere Staffeln und ein Weihnachtsspecial produziert wurden. Im Herbst darf man sich zudem auf ein Halloween-Special freuen. In der fünften Staffel sind neben Mirja Boes unter anderem Otto Waalkes (75), Olaf Schubert (56) und Hazel Brugger (30) zu sehen.