Stars Moby: Seit zehn Jahren kein einziges Date

Bang Showbiz | 10.06.2024, 15:49 Uhr

Der Musiker war seit einem Jahrzehnt auf keinem einzigen Rendezvous mit einer Frau.

Moby ist seit einem Jahrzehnt konsequent Single.

Der 58-jährige Musiker, der vor längerer Zeit mit seiner Kollegin Lana Del Rey liiert war, ist überzeugt davon, dass er nicht für eine „normale Beziehung“ gemacht sei. Seit dem Ende seiner letzten Romanze glaubt Moby nicht mehr daran, doch noch irgendwann die große Liebe zu finden. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Independent‘ erklärte der Produzent dazu: „Meine letzte Beziehung war vor ungefähr zehn Jahren und als diese Beziehung zerbrach — und dazu kann man mit Sicherheit sagen, dass ich ein selbstbezogener, wahnhafter und narzisstischer Bewohner von Los Angeles war — war da diese kleine Stimme, die ich sagen hörte: ‚Ja, das wird in deinem Leben nichts, so eine normale Beziehung.‘ Die Welt der Beziehungen, Ehe, Familie, Kinder… irgendwie klopfte mir diese Stimme auf die Schulter und sagte: ‚Sorry, dieses Mal ist das nichts für dich.‘ Es war okay für mich, es ist irgendwie traurig, aber es stammt auch von meinen Erlebnissen. Und das ergibt irgendwie Sinn. Das Resultat ist, dass ich seit zehn Jahren auf keinem Date war und es auch nicht vorhabe.“

Trotz seines Single-Daseins vermisst Moby laut eigener Aussage keine Form von Intimität. „Das ist das einzige, was komisch ist. Das es nicht komisch ist“, erklärte er im Interview weiter.