"So limitierend" „Modern Family“: Judy Greer lehnte Vorsprechen für Hauptrolle ab

Judy Greer verpasste die Chance auf eine große Serienrolle. (paf/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 14:51 Uhr

Judy Greer hat sich daran erinnert, ein Vorsprechen für eine tragende Rolle in "Modern Family" ausgeschlagen zu haben. Sie habe sich in der Rolle als Claire Dunphy eingeschränkt gefühlt, erzählte sie einem Star der Serie.

Judy Greer (49) hätte ein großes Gesicht der Sitcom "Modern Family" sein können. Die Schauspielerin lehnte damals jedoch ein Vorsprechen für die Rolle der Claire Dunphy ab, wie sie im "Dinner's on Me"-Podcast verriet.

Greer wollte nicht nur die Mutter sein

Zu dieser Zeit habe sie erstmals Mütter gespielt, erzählte sie im Gespräch mit Jesse Tyler Ferguson (49), der in der Serie Mitchell Pritchett verkörperte. Im Gegensatz zu Filmen würde Greer als Person mit Kindern in einer Serie nur als Mutter gesehen werden, merkte sie an. "In einem Film sehen die Leute das und vergessen es dann", erklärte sie. Zudem hätte sie damals in ihrem realen Leben noch nicht an Kinder gedacht.

Greer entschied sich schließlich gegen das Angebot. "Ich dachte: 'Ich glaube, ich werde nicht dafür vorsprechen.' Ich war wirklich hin- und hergerissen, aber am Ende habe ich es offensichtlich nicht getan", sagte sie und ergänzte: "Wer weiß, ob ich es überhaupt bekommen hätte?" Sie sei sich nicht sicher gewesen, ob sie "Amerikas Mutter sein will".

Sie spielte dennoch in "Modern Family" mit

Der "30 über Nacht"-Star habe die Rolle als "so limitierend" im Vergleich zu ihren bisherigen Auftritten wahrgenommen. "Und neben der Wahrnehmung, wer man als Schauspieler ist, geht es auch um den Lebensstil", führte sie aus. Greer habe daran gedacht, wie sehr sie es genieße, Personen kennenzulernen, zu reisen und "all diese Filme zu machen".

Statt ihr wurde Julie Bowen (54) als Claire Dunphy bekannt, das weibliche Oberhaupt der Dunphy-Familie und Mutter von drei Kindern: Haley, Alex und Luke. Obwohl Greer nicht für diese Rolle vorsprach, war sie dennoch in der Serie zu sehen. In einer Episode der ersten Staffel spielte sie Denise, die Ex-Freundin von Phil Dunphy, dem Ehemann von Claire. Kleinere Auftritte hatte sie auch in weiteren Sitcoms, darunter "The Big Bang Theory" und "Two and a Half Men". Zu ihren bekanntesten Filmen zählen die Romantik-Komödien "30 über Nacht" (2004) und "27 Dresses" (2008) sowie die Action-Streifen "Jurassic World" (2015) und "Ant-Man" (2015).