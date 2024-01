Trauer um Norman Jewison: Der bekannte kanadische Regisseur ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Unter anderem Cher erinnert in den sozialen Medien an ihn.

Der kanadische Filmemacher Norman Jewison (1926-2024) ist gestorben. Der gefeierte Regisseur, der durch Filme wie "Mondsüchtig" und "In der Hitze der Nacht" berühmt wurde, wurde 97 Jahre alt. Jewison sei am Samstag friedlich in seinem Haus verstorben, berichtete "bbc.com" unter Berufung auf einen Sprecher.

Der bekannte Filmemacher war dreimal in der Kategorie "Beste Regie" für einen Oscar nominiert, für "In der Hitze der Nacht" (1967), "Anatevka" (1971) und "Mondsüchtig" (1987). Für die Regie bei letzterem Werk gewann er den Silbernen Bär bei der Berlinale. 1999 erhielt er von der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences zudem eine Auszeichnung für sein Lebenswerk.

Sängerin und Schauspielerin Cher (77), die 1988 den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" für "Mondsüchtig" erhielt, trauert in den sozialen Medien um Norman Jewison. Auf X (vormals Twitter) bedankte sie sich bei ihm "für eine der großartigsten, glücklichsten und lustigsten Erfahrungen meines Lebens". Sie fügte hinzu: "Ohne dich hätte ich meinen schönen goldenen Mann nicht." Cher erklärte weiter, nur durch Jewison sei der Film so großartig geworden. Der Regisseur lebe durch seine Arbeit weiter.

In seiner langen Karriere, die bereits in den 1950er Jahren begann, arbeitete der Filmregisseur neben Cher auch mit vielen anderen großen Hollywood-Stars zusammen, darunter unter anderem Denzel Washington (69) und Sidney Poitier (1927-2022).

Norman Jewison hinterlässt laut "People"-Magazin seine Frau, seine Kinder Kevin, Michael und Jenny sowie die Enkelkinder Ella, Megan, Alexandra, Sam und Henry. In Los Angeles und Toronto, seiner Geburtsstadt, soll es dem Bericht zufolge zu einem späteren Zeitpunkt Feierlichkeiten zu Ehren des Verstorbenen geben.

Farewell Sweet Prince👑.

Thank U For One Of The

Greatest,Happiest,Most

Fun Experiences Of My Life.

Without U,I Would Not Have My Beautiful Golden Man.Norman U Made Moonstruck The GREAT FILM Ppl🩵.

Script,Actors,Etc,NEEDED U DEAR❤️

NORMAN JEWISON

LIVES ON THROUGH HIS WORK

— Cher (@cher) January 22, 2024