Im Weihnachts-Special Motsi Mabuse bei britischem „The Masked Singer“ enthüllt

Motsi Mabuse war am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem besonderen Geheimprojekt beschäftigt. (ncz/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 12:23 Uhr

Motsi Mabuse war am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem besonderen Geheimprojekt beschäftigt. Die "Let's Dance"-Jurorin war Teil der britischen Version von "The Masked Singer".

Auch die Briten finden seit einigen Jahren großen Gefallen am Konzept der Gesangshow "The Masked Singer". Am zweiten Weihnachtsfeiertag, in Großbritannien der "Boxing Day" (26. Dezember), strahlte der Sender ITV nun ein besonderes Christmas-Special der Sendung aus, bei dem vier maskierte Stars teilnehmen und in zwei Runden enthüllt werden. In der diesjährigen Episode steckte ein deutscher Star unter einem der Kostüme.

Das Kostüm Turkey Crown, ein riesiger Truthahn, performte in der ersten Runde den Weihnachtshit "Wonderful Christmastime" von Paul McCartney (82) und musste sich im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den "Nutcracker" mit Chris Reas (73) "Driving Home for Christmas" geschlagen geben. Darauf folgte die große Enthüllung: Unter dem Truthahn-Kostüm steckte "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (43), die auch in Großbritannien ein Star ist. Sie sitzt dort seit 2019 in der Jury der britischen Version der Tanzshow, "Strictly Come Dancing".

Motsi Mabuse konnte Geheimnis nicht für sich behalten

Auf Instagram teilte die Tänzerin anschließend mehrere Fotos der Show und schrieb: "Fragt mich nicht wann und wie, aber ich habe es geschafft! […] Was für ein unvergessliches Erlebnis!" Sie hätte durch ihre Teilnahme "etwas Wichtiges" erkannt: "Ich kann wirklich, wirklich, definitiv nicht singen!" Aber sie hätte "die beste Zeit" gehabt. "Es war so ein lustiges Geheimnis, das ich für mich behalten musste, aber seien wir mal ehrlich … irgendwann musste ich es meiner Schwester @otimabuse erzählen, weil wir uns einfach alles erzählen."

Die gebürtige Südafrikanerin Motsi Mabuse wurde in Deutschland durch "Let's Dance" bekannt, wo sie in der zweiten und dritten Staffel ursprünglich als professionelle Tänzerin dabei war. Seit 2011 ist sie neben Joachim Llambi (60) und Jorge González (57) Teil der Jury. Seit 2019 ist sie als Jurorin Teil der BBC-Tanzshow "Strictly Come Dancing". Ihre Schwester Oti (34) ist ebenfalls professionelle Tänzerin, seit 2015 bei "Strictly Come Dancing" und 2015 und 2016 war sie auch bei "Let's Dance".