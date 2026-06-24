Stars Mousse T. hat Ja gesagt!

Mousse T - Tribute to Bambi, Berlin - Eventpress Golejewski BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 14:00 Uhr

Für Mousse T. hat ein neues Kapitel begonnen.

Der erfolgreiche Musikproduzent, DJ und Songwriter hat im Alter von 59 Jahren erstmals geheiratet. Wie er im Gespräch mit dem Magazin ‚Bunte‘ bestätigte, gab er seiner langjährigen Partnerin Khadra Sufi das Jawort. Die standesamtliche Trauung fand in Hannover statt und wurde bewusst im kleinen Rahmen gefeiert. Lediglich enge Freunde und Familienangehörige waren dabei, als sich das Paar offiziell das Eheversprechen gab. Nach acht gemeinsamen Jahren haben sich der Künstler und die Moderatorin damit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung entschieden.

Bereits im November 2025 hatten sich die beiden verlobt. Nun folgte die Hochzeit, die für den Musiker eine ganz besondere Bedeutung hat. Über seine frisch angetraute Ehefrau findet Mousse T. klare Worte. „Sie ist die Liebe meines Lebens“, schwärmt er. Die Entscheidung zur Ehe kommt nach einer langen und stabilen Partnerschaft. Statt einer großen Promi-Feier setzte das Paar auf eine persönliche und familiäre Zeremonie. Damit blieb der Fokus ganz auf dem gemeinsamen Glück und den Menschen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben.

Mousse T., der mit bürgerlichem Namen Mustafa Gündoğdu heißt, zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Seinen internationalen Durchbruch feierte er Ende der 1990er-Jahre mit dem Dance-Hit ‚Horny‘, der sich weltweit zu einem Club-Klassiker entwickelte. Noch größere Aufmerksamkeit erhielt er als Produzent und Co-Autor des Songs ‚Sexbomb‘, den er gemeinsam mit Tom Jones veröffentlichte. Der Titel wurde zu einem weltweiten Erfolg und gehört bis heute zu den bekanntesten Pop-Hits der frühen 2000er-Jahre. Neben seiner Arbeit als Produzent machte sich Mousse T. auch als DJ, Komponist und Juror einen Namen. Nun sorgt er nicht mit neuer Musik, sondern mit privaten Neuigkeiten für Schlagzeilen.