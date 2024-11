Musik MTV EMAs 2024: Taylor Swift räumt ab

Taylor Swift - Getty Images - MTV EMA - Manchester - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2024, 09:00 Uhr

Die Popsängerin hat es schon wieder getan: Sie wurde gleich mehrfach bei einer Award-Verleihung ausgezeichnet.

Taylor Swift hat bei den MTV Europe Music Awards (EMAs) am Sonntag (10. November) vier Preise gewonnen.

Die 34-jährige Sängerin, die Anfang des Jahres ihr elftes Studioalbum ‚The Tortured Poets Department‘ veröffentlicht hat, gewann im Co-op Live in Manchester die Preise für den besten Künstler, den besten Live-Auftritt, das beste Video und den besten US-Act.

Taylor – die nicht persönlich an der Preisverleihung teilnehmen konnte – sagte in einer Videobotschaft: „Hey Leute, ich bin’s, Taylor. Ich komme zu euch von der ‚Eras‘-Tour. Ich bin so traurig, dass ich heute Abend nicht bei euch sein kann, aber ich danke euch so sehr für diese tollen Preise. Die Tatsache, dass ihr die Tournee gewürdigt habt, alles, was in diesem Jahr mit dem Album passiert ist, das Video, es ist einfach unglaublich. Ich muss Post Malone so sehr dafür danken, dass er der fantastischste Co-Star im Musikvideo zu ‚Fortnight‘ war.“

Auch ihren Fans dankte die Chartstürmerin. „Ihr seid der Grund dafür, dass mir etwas Großartiges passiert und das weiß ich jeden einzelnen Tag“, betonte sie. „Ich bin so dankbar dafür und das ist einfach so aufregend und wunderbar. Ich hatte die beste Zeit, als ich diesen Sommer in Europa auf Tournee war und es ist einfach wunderbar, dass ihr das tut.“

Tyla gewann an diesem Abend zwei Preise, für den besten R’n‘B und den besten Afrobeats. Die 22-jährige Sängerin hat Anfang des Jahres ihr selbstbetiteltes Debütalbum veröffentlicht und konnte in Manchester zwei weitere Auszeichnungen entgegennehmen. Zu den weiteren namhaften Gewinnern gehörten Ariana Grande (Bester Pop) und Eminem (Bester Hip-Hop).

Die wichtigsten Gewinner der MTV EMAs 2024:

Bester Song:

Sabrina Carpenter: ‚Espresso‘

Bestes Video:

Taylor Swift ft. Post Malone: ‚Fortnight‘

Bester Newcomer:

Benson Boone

Bester Rock-Act:

Liam Gallagher

Bester R’n’B-Act:

Tyla

Bester Hip-Hop-Act:

Eminem

Bester Pop-Act:

Ariana Grande

Bester Latin-Act:

Peso Pluma

Bester Künstler:

Taylor Swift

Bester Alternative-Act:

Imagine Dragons

Bester Live-Künstler:

Taylor Swift