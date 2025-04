Musik ‚Ich bin richtig aufgeregt‘: Post Malone kündigt neues Country-Album an

Outside Lands Music Festival 2024 - Post Malone - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2025, 11:00 Uhr

Der US-Sänger verrät Details über seine kommende Platte.

Post Malone hat 35 Songs für sein kommendes Country-Album geschrieben.

Der ‚I Had Some Help‘-Interpret hat gerade das erste Wochenende des Coachella-Festivals als Headliner abgeschlossen. Parallel dazu arbeitet er fleißig an den Aufnahmen für den Nachfolger seines 2024 erschienenen Nummer-1-Albums ‚F-1 Trillion‘.

Im Gespräch mit dem ‚Billboard‘-Magazin vor seinem Auftritt im Empire Polo Club im kalifornischen Indio am Sonntag (13. April) sprach er über seine Vorfreude auf das neue Projekt. Über die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Ernest, Hardy und Thomas Rhett in Nashville verriet Post Malone: „Wir haben einfach Spaß. Wir sitzen zusammen, quatschen und machen Songs. Und ich bin jetzt schon richtig aufgeregt wegen der neuen Platte.“

Der Sänger enthüllte, dass er „wahrscheinlich 35 Songs gemacht“ hat — jetzt müsse er nur noch entscheiden, welche davon „rocken“ und welche er aussortiere. Obwohl er noch an den ersten Gesangsversionen arbeite, sei bereits eine Menge Material im Kasten. „Ich sitze da und höre mir die Songs an — und normalerweise hasse ich es, meine eigene Musik zu hören — aber wenn ich die Band spielen höre, werde ich richtig aufgeregt“, plauderte der Star aus.

Auch über die stilistische Mischung seiner Sets aus Country, Rock und Pop sprach der ‚Circles‘-Künstler: „Das war bei mir schon immer der Punkt: Am Ende ist es einfach alles verdammt nochmal Musik.“

Der 29-Jährige gestand, vor seinem Coachella-Auftritt ziemliches Lampenfieber gehabt zu haben. „Früher war ich nicht so nervös… Ich bin halt alt jetzt. Alles tut weh“, scherzte er. Post Malone wird auch am zweiten Coachella-Wochenende wieder als Headliner auf der Bühne stehen.