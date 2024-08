2023 räumte sie neun Preise ab MTV VMAs 2024: Taylor Swift ist Favoritin mit zehn Nominierungen

Taylor Swift geht als Favoritin bei den MTV Video Music Awards ins Rennen. (rho/spot)

SpotOn News | 06.08.2024, 21:11 Uhr

Taylor Swift ist bei den VMAs Spitzenkandidatin im Rennen um die meisten Trophäen. Nachdem sie schon im letzten Jahr abräumen konnte, ist sie diesmal in zehn Kategorien nominiert.

Die Nominierten für die MTV Video Music Awards 2024 (VMAs) stehen fest und heißeste Favoritin auf die Auszeichnungen, die am 10. September verliehen werden, ist Taylor Swift. Die 34-Jährige führt laut offizieller Bekanntgabe der potenziellen Preisträger auf MTV.com mit insgesamt zehn Nominierungen die Liste an.

Wird Taylor Swift die Künstlerin des Jahres?

Unter anderem ist Taylor Swift in der Kategorie "Künstler/in des Jahres" zusammen mit ihrer stärksten Konkurrenz Ariana Grande (31) vorgeschlagen, die insgesamt sechsmal für einen MTV VMA nominiert ist. Auch in der Rubrik "Musikvideo des Jahres" ist Swift Favoritin mit ihrem Song "Fortnight" featuring Post Malone (29). Mit dem Lied tritt die Sängerin zudem in der Kategorie "Song des Jahres" an und muss sich unter anderem gegen Beyoncés (42) "Texas Hold 'Em" durchsetzen. Weitere Rubriken, für die Swift ausgezeichnet werden könnte, sind etwa "Beste visuelle Effekte" und "Beste Art Direction". Auch dort steht das Video zu "Fortnight" zur Wahl.

Mit bis zu zehn Mondmänner-Trophäen bei den kommenden VMAs könnte die US-Amerikanerin ihren letztjährigen Siegeszug mit neun Auszeichnungen womöglich noch toppen. Post Malone hat sich dank der Zusammenarbeit an Swifts Abräumer-Song "Fortnight" neun Nominierungen verdient. Sabrina Carpenter (25) mit ihrem Hit "Espresso", Rapper Eminem (51) mit "Houdini" und Ariana Grande mit "We Can't Be Friends" werden jeweils sechsmal in den Votinglisten genannt. Für die Musikerinnen und Musiker können Fans auf der Homepage des Senders ab sofort abstimmen.

Aktuell befindet sich Taylor Swift noch auf ihrer "The Eras"-Welttournee. Sie wird vom 15. bis 20. August fünfmal im Londoner Wembley Stadion auftreten und dort den Europa-Abschnitt ihrer Tour abschließen.