Musik MTVs: Good Neighbours, Rose Gray und Soft Launch auf der Shortlist

Good Neighbours - MTV PUSH PR ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2024, 16:00 Uhr

Good Neighbours, Rose Gray und Soft Launch gehören zu den Künstlern, die für den MTV Push UK and Ireland Prize 2025 in die engere Wahl gekommen sind.

Die aufstrebenden Künstler werden den ganzen Januar über darum kämpfen, den Titel als aufregendstes neues Talent zu gewinnen. Für die Fans bedeutet das viele verschiedenen neue Songs, die bald herauskommen werden.

Neben dem Indie-Duo Good Neighbours (Oli Fox und Scott Verrill) gehören auch Dance-Popstar Rose Gray, die Popgruppe Soft Launch und Victor Ray, der mit dem ‚Lose Control‘-Hitmacher Teddy Swims zusammenarbeitet, zu den Nominierten. Vervollständigt wird die Liste durch Bea and her Business – das Musikprojekt der Sängerin Bea Wheeler –, den aufstrebenden Londoner Künstler Flowerovlove (Joyce), den Indie-Star Master Peace, die Soul-Sängerin Nia Smith, das Loud LDN-Mitglied Nieve Ella und die Singer-Songwriterin TS Graye.

Good Neighbours sagte: „Wir sind sehr gespannt darauf, Teil der MTV-Liste für Push UK und IRE 2025 zu sein! Ich kann es kaum erwarten, unsere Namen neben diesem Logo zu sehen, es fühlt sich sehr surreal an.“ Rose Gray sagte: „Ich bin damit aufgewachsen, meine Lieblingskünstler auf MTV zu sehen – es ist so eine ikonische Plattform. Ich freue mich sehr, Teil von MTVs Push UK und IRE 2025 zu sein. Mein Debütalbum erscheint am 17. Januar, und das fühlt sich wie der perfekte Start in das Jahr an. Danke, dass ich dabei sein darf.“ Soft Launch – bestehend aus Josh McClorey, Conor Price, Benedict Quinn, Henry Pearce und Ben Limmer – fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass wir tatsächlich eine gewisse Anziehungskraft haben und es uns in diesem Jahr auf die MTV Push UK und IRE 2025-Liste geschafft haben. Danke MTV und danke an eure Omas, dass sie Kerzen für uns angezündet haben.“

Anna Karatziva, Vice President Talent and Music UK, Paramount/MTV, kommentierte: „Die Unterstützung und Förderung einheimischer Musiktalente ist für das weitere Wachstum einer florierenden, vielfältigen Branche unerlässlich und etwas, dem wir uns verschrieben haben. Bei MTV Push UK IRE geht es darum, unsere lokalen Künstler zu unterstützen, um ihnen eine Plattform und eine Stimme zum Erfolg zu geben und sie so Teil der britischen Musikszene zu werden – und damit auch einer globalen.“

Der Gesamtsieger wird Ende Januar gekürt, nachdem sich die Künstler am 13. Januar einer öffentlichen Abstimmung über Instagram gestellt haben.

Die Nominierten sind:

Bea and her Business

Flowerovlove

Good Neighbours

Master Peace

Nia Smith

Nieve Ella

Rose Gray

Soft Launch

Ts Graye

Victor Ray