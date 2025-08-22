Stars ‚Müsst nicht zuschauen‘: Bella Ramsey kontert Kritikern von ‚The Last of Us‘

Bella Ramsey - The Last of Us 2 premiere London April 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2025, 18:00 Uhr

Bella Ramsey hat die Kritiker von ‚The Last of Us‘ daran erinnert, dass sie die Serie nicht schauen müssen.

Der 21-jährige Star – der sich als nicht-binär identifiziert und geschlechtsneutrale Pronomen verwendet – spielt Ellie in dem HBO-Drama. Während die erste Staffel beim Publikum ein riesiger Erfolg war, waren manche mit der zweiten weniger zufrieden, weil sie stärker vom gleichnamigen Videospiel abwich.

Bella sagte nun im ‚Awardist‘-Podcast von ‚Entertainment Weekly‘: „Ihr müsst es nicht schauen, wenn ihr es so sehr hasst. Das Spiel existiert. Ihr könnt das Spiel einfach nochmal spielen. Ihr müsst die Serie nicht schauen, aber wenn ihr sie schauen wollt, dann hoffe ich, dass ihr sie genießt.“ Doch Bella versucht, dem Zuschauer-Feedback nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, weil man ohnehin nichts daran ändern könne. „Ich habe versucht, so gut es ging, Abstand davon zu halten, ehrlich gesagt, weil ich sowieso nichts daran ändern kann“, fügte der Filmstar hinzu. „Ich meine, die Serie ist draußen. Es gibt nichts, das verändert oder angepasst werden könnte. Also dachte ich mir, es hat keinen Sinn, etwas zu lesen oder anzusehen.“ Die Leute hätten zwar ein Recht auf ihre eigene Meinung, allerdings habe diese weder Einfluss auf Bella noch auf die Serie selbst. „Es beeinflusst nicht, wie die Serie weitergeht oder irgendetwas anderes… Für mich sind das sehr getrennte Dinge.“

Und was die Darstellung von Ellie in der Serie im Vergleich zu ‚The Last of Us Part II‘ betrifft, bestand Bella darauf, dass Details wie Ellies scherzhafte Freude darüber, „der Vater“ von Freundin Dinas (Isabela Merced) Baby zu sein, nicht „tief oder durchdacht“ seien. Bella sagte: „Solche Sachen, denke ich, hat Craig [Mazin, Showrunner] einfach eingebaut. In der Dynamik zwischen ihr und Dina sieht sie sich definitiv eher als den, ich schätze, stereotypisch männlicheren Part. Und die Idee, dass sie der Vater wäre, war einfach ein lustiger Einfall, der eingebaut wurde. Aber ja, ich denke, bei manchen Abweichungen vom Spiel sind sie wirklich durchdacht und detailliert, und manchmal ist es einfach nur aus Spaß.“