Stars Muni Long erhielt eine lebensrettende Behandlung

Muni Long - 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 14:00 Uhr

Muni Long erhielt eine lebensrettende Behandlung, nachdem ihr nur noch eine Woche Lebenszeit prognostiziert wurde.

Muni Long musste sich einer Notfall-Doppel-Lungentransplantation unterziehen, nachdem Ärzte ihr gesagt hatten, sie habe ohne den Eingriff nur noch eine Woche zu leben.

Die 37-jährige Grammy-prämierte R B-Sängerin, bei der bereits 2014 Lupus diagnostiziert wurde, war schockiert, als ihr mitgeteilt wurde, dass die Operation notwendig sei, um ihr Leben zu retten. In der Sendung ‚Good Morning America‘ erinnerte sie sich an diesen Moment: „Mir ist buchstäblich die Kinnlade heruntergefallen. Ich dachte nur: ‚Das ist aber unhöflich.‘ Aber die Ärzte machten klar: ‚Das ist kein Scherz. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Entweder Sie gehen in die Hospizpflege oder Sie bekommen diese Lungen.'“

Zunächst sorgte sich Muni vor allem darum, wie sich die Operation auf ihre Stimme auswirken könnte. Doch nachdem sie mit ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert worden war, dachte sie an ihren dreijährigen Sohn Tatum, den sie mit ihrem Ex-Mann Raysean Hairston hat, und entschied sich für den Eingriff. Sie sagte: „Mein Ego und meine Eitelkeit fragten ständig: ‚Aber was passiert mit meiner Stimme?‘ Dann schaute ich meinen Sohn an und dachte darüber nach, wie viel Leben noch vor mir liegt. Lebensqualität stand an erster Stelle. Ich kann nicht singen, wenn ich nicht mehr da bin.“

Im vergangenen Jahr musste Muni wegen einer Lungenentzündung ihre Teilnahme an der gemeinsamen ‚The Boy Is Mine‘-Tour von Brandy und Monica absagen. Rückblickend bereut sie, die Tour überhaupt angenommen zu haben. Sie erklärte: „Ich wusste schon sehr lange, dass etwas nicht stimmt. Jeden Tag spuckte ich in Becher und hustete ständig. Ich nahm all diese Medikamente, nur um durch den Tag zu kommen. In dieser Branche steht man ständig im Rampenlicht. Ich machte Fotos mit Fans und rang dabei nach Luft, als hätte ich gerade einen Marathon absolviert. Ich hätte diese Tour niemals annehmen sollen. Aber in meinem Leben war damals so viel los, dass ich das Gefühl hatte, ich müsse es tun.“

Trotz ihres schweren gesundheitlichen Rückschlags fühlt sich Long inzwischen wieder „fantastisch“. Allerdings haben ihre Ärzte sie gewarnt, dass es zwischen sechs Monaten und einem Jahr dauern könnte, bis sie wieder auftreten kann. Sie sagte: „Morgen habe ich meinen letzten Kontrolltermin. Keine Symptome. Symptomfrei. Keine Infektionen. Nichts davon. Danach steht noch meine Untersuchung der Stimme an. Im August sind sechs Monate vergangen, denn ich musste zusätzlich auch noch eine Operation an den Stimmbändern über mich ergehen lassen.“