Musik Muse veröffentlichen neues Album im Weltraum

Muse - Muse live at Tinderbox 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 18:00 Uhr

Muse haben offiziell ihr zehntes Studioalbum ‚The WOW! Signal‘ angekündigt.

Matt Bellamy und seine Bandkollegen bestätigten das Album, nachdem sie ihre neue Single ‚Be With You‘ auf spektakuläre Weise vorgestellt hatten – in Zusammenarbeit mit Sent Into Space wurde ein Tablet 33 Kilometer über die Erde geschickt, um das Album anzukündigen und das Musikvideo zu präsentieren.

‚The WOW! Signal‘, der Nachfolger von ‚Will Of The People‘ aus dem Jahr 2022, erscheint am 26. Juni und wird als Mischung aus „kosmischem Mysterium, existenzieller Hoffnung und der aufregenden Möglichkeit des Kontakts mit etwas weit Größerem als uns selbst“ beschrieben. Das Album enthält auch den Song ‚Unravelling‘, der 2025 als erste neue Musik der Band seit drei Jahren veröffentlicht wurde.

Die Ankündigung folgt auf Monate voller Hinweise von Bassist Chris Wolstenholme, der Anfang des Jahres verriet, dass die Band „bald“ mit der Arbeit an einem neuen Album beginnen wolle. Im ‚The Leona Graham Podcast‘ erklärte er, dass Muse über ihre zukünftige Zusammenarbeit mit einem Label nach mehreren Alben bei Warner nachdenken würden und längere Pausen zwischen Veröffentlichungen notwendig seien. Er sagte: „Ich glaube nicht, dass wir alle zwei Jahre neue Alben rausbringen können wie früher. Aber es gibt einem die Möglichkeit, sich neu zu orientieren und darüber nachzudenken, wie es weitergeht.“

Die Band bleibt bei Warner, die auch ‚The WOW! Signal‘ veröffentlichen werden, und zuvor hatte Wolstenholme angedeutet, dass Fans bis 2026 auf das zehnte Album warten müssten – doch die Band beschleunigte ihre Pläne dann doch. Während einer Pause veröffentlichte Wolstenholme außerdem Musik mit seinem Nebenprojekt Chromes.

Tracklist von ‚The WOW! Signal‘:

1. The Dark Forest

2. Nightshift Superstar

3. Shimmering Scars

4. Cryogen

5. Be With You

6. Hexagons

7. The Sickness In You and I

8. Unravelling

9. Hush

10. Space Debris