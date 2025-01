An den Folgen eines Schlaganfalls Musiker Wayne Osmond ist im Alter von 73 Jahren gestorben

Wayne Osmond starb am 1. Januar 2025. (dam/spot)

03.01.2025

Wayne Osmond unterhielt die Fans mit seiner Musik. Jetzt ist das Gründungsmitglied der Musikgruppe The Osmonds im Alter von 73 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau und ihre fünf gemeinsamen Kinder.

Wayne Osmond (1951-2025), Mitglied der Band The Osmonds, ist gestorben. Das bestätigte seine Familie am 2. Januar in einer Erklärung gegenüber dem TV-Sender KTVX. "Wayne Osmond, geliebter Ehemann und Vater, ist gestern Abend friedlich im Kreise seiner liebenden Ehefrau und seiner fünf Kinder von uns gegangen. Sein Erbe aus Glaube, Musik, Liebe und Lachen hat das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst. […] Wir lieben ihn und werden ihn sehr vermissen", heißt es in dem emotionalen Statement. Osmond starb am 1. Januar 2025 im Alter von 73 Jahren in einem Krankenhaus in Salt Lake City, Utah. Neben seinen acht Geschwistern hinterlässt er seine Frau Kathlyn (73) und ihre fünf gemeinsamen Kinder Amy (48), Steven (46), Gregory (43), Sarah (42) und Michele (38).

Er starb an den Folgen eines Schlaganfalls

Auf seinem Instagram-Account teilte unter anderem Osmonds jüngerer Bruder Donny (67) mit, dass der Musiker einen Schlaganfall erlitten hatte. "Ich bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, ihn im Krankenhaus zu besuchen, bevor er starb. Wayne hat allen, die ihn kannten, so viel Licht, Lachen und Liebe gebracht, besonders mir. Er war der ultimative Optimist und wurde von allen geliebt", schrieb der Sänger zu einem schwarz-weißen Foto von seinem Bruder. Für ihn und seine Geschwister sei es "Glück" gewesen, Osmond als Bruder zu haben.

Seine Brüder trauern

Ebenso meldeten sich auch Osmonds Brüder Merill (71) und Jay (69) im Netz zu Wort und trauerten öffentlich um ihr Familienmitglied. Der 71-Jährige schrieb auf seinem Facebook-Account, dass er "sofort zum Krankenhaus in Salt Lake City fuhr, um ihn zu sehen" und sich von ihm zu verabschieden. Er habe "noch nie einen Mann gekannt, der so bescheiden war". "Mein Bruder Wayne hat viel durchgemacht. Er hat sein Bestes gegeben. Sein Vermächtnis wird als jemand in die Geschichte eingehen, der nicht nur ein Genie in seiner Fähigkeit war, Musik zu schreiben, sondern auch in der Lage war, die Herzen von Millionen von Menschen zu erobern und sie näher zu Gott zu bringen", heißt es außerdem in dem Post.

"Eine wahre Legende hat die Erde verlassen. Mein Herz ist zutiefst betrübt über den Verlust meines Bruders Wayne", begann der 69-jährige Jay seinen Post auf seinem Facebook-Profil. "Man sagt, dass dort, wo große Liebe ist, auch große Trauer ist, wenn wir uns auf unserer irdischen Reise trennen. Von allen meinen Geschwistern habe ich mich Wayne immer am meisten verbunden gefühlt", so der amerikanische Musiker.

Seinen Durchbruch feierte er im US-Fernsehen

Als viertes von neun Kindern wurde Osmond am 28. August 1951 in Odgen, Utah, geboren. Gemeinsam mit seinen Brüdern Alan (75), Merrill und Jay Osmond gründete der Musiker Ende der Fünfziger ein Barbershop-Quartett. Nachdem die singenden Geschwister entdeckt worden waren, traten sie sieben Jahre lang in der "Andy Williams Show" im US-Fernsehen auf. Später wurden auch Donny und Jimmy Osmond (61) sowie ihre Schwester Marie Osmond (65) Teil der Familienband. Mit ihrem Hit "One Bad Apple" feierte die Gruppe in den 1970er-Jahren den Höhepunkt ihrer Karriere. Trotz der Trennung wenig später sind die Geschwister bis heute als Musiker und Schauspieler tätig.

1974 fand Osmond auch privat sein Glück und heiratete seine Frau Kathlyn. Mit ihr bekam er fünf Kinder. Seit den 90er-Jahren hatte er zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Der Musiker musste sich aufgrund eines Hirntumors einer Operation unterziehen. Zwar konnte er erfolgreich behandelt werden, blieb jedoch nicht ohne Schäden. Aufgrund einer Beschädigung seines Gehörs war Osmond fast taub. 2012 erlitt er bereits einen Schlaganfall.