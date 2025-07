Stars Musikstar Billy Joel: Liebe ist nichts Festes

28.07.2025

Der Sänger reflektiert über seine frühere Beziehung mit Model Christie Brinkley.

Billy Joel war nach der Trennung von Christie Brinkley „am Boden zerstört“.

Der 76-jährige Musiker war von 1985 bis 1994 mit dem Model verheiratet und schwärmt noch heute von den ersten Jahren ihrer Beziehung. In der HBO-Dokumentation ‚Billy Joel: And So It Goes‘ erzählte er: „Da war ich – ich date dieses wunderschöne Supermodel und… ich? Ich komme aus Hicksville. Was mache ich mit ihr? Was macht sie mit mir? Aber das war eine sehr produktive Zeit für mich. Ich habe viele Songs für sie geschrieben.“

Christie sei eine „Muse“ für den Künstler gewesen. „Es war, als wäre ich wieder ein Teenager. Ich habe dieselben Gefühle erlebt wie damals, als ich zum ersten Mal Liebe und Romantik entdeckte“, berichtete er. Die ersten Jahre ihrer Beziehung hätten „so viel Spaß gemacht“.

Doch Billy gab zu, dass seine Musikkarriere und der Stress, im Rampenlicht zu stehen, die Romanze stark belastet hätten. „Ich war in einer Beziehung mit jemandem, der mir sehr am Herzen lag. Aber ich konnte nicht zu Hause sein. Ich konnte nicht bei meiner Familie sein. Das war eine sehr traurige Zeit für mich“, schilderte er.

Ihm sei klar geworden, dass Liebe „nichts Festes“ sei. „Man denkt, sie sei es, aber es gibt Dinge, die sie nach und nach zerstören. Und am Ende holt einen alles ein. Es ist schwer. Ich war so am Boden zerstört“, enthüllte der ‚Piano Man‘-Interpret.