Stars Musikstar Tom Grennan ist Papa geworden

Tom Grennan - Brit Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.08.2025, 12:34 Uhr

Der britische Sänger schwebt im Papa-Glück: Seine Frau hat ein Mädchen zur Welt gebracht.

Tom Grennan und seine Frau Danniella sind Eltern einer Tochter geworden.

Der britische Sänger teilte die frohe Nachricht in einem Social-Media-Post – und feierte dabei zugleich den Erfolg seines neuesten Albums ‚Everywhere I Went, Led Me to Where I Didn’t Want to Be‘. Tom – der Danniella im Mai 2024 geheiratet hat – schrieb auf X: „Von dem Jungen, der nie dachte, dass er es schaffen würde, zu drei aufeinanderfolgenden Nummer-eins-Alben, womit ich in einen erlesenen Kreis mit Größen wie den Beatles und Oasis aufgenommen werde – Worte werden nie ausreichen, um die Dankbarkeit auszudrücken, die ich empfinde.“

Anschließend sprach der 30-Jährige über sein Baby-Glück. „Jetzt auch noch gleichzeitig in die Vaterschaft hineinzuwachsen, ist das größte Geschenk, das ich mir jemals vorstellen konnte“, schwärmte er. „Musik hat mir einen Sinn gegeben, aber Vater zu sein, bedeutet mir alles. Auf die Vergangenheit, die mich geprägt hat, die Gegenwart, die mich erdet, und die Zukunft, auf die ich mich unendlich freue!“

Der Singer-Songwriter fügte hinzu: „Danke an alle Fans, die meine Träume immer wieder zur Realität werden lassen – ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ich freue mich riesig darauf, so viele von euch auf der Tour im September zu sehen. Ganz ehrlich: Ich bin so aufgeregt, was noch kommt – wir fangen gerade erst an.“

Laut einem Insider genießen es der Musiker und seine Frau sehr, für ihre Tochter zu sorgen. „Tom und Danniella haben Dottie Anfang dieses Jahres willkommen geheißen und sind absolut vernarrt in sie. Eltern zu werden, war ein riesiger Schritt, aber sie haben sich großartig eingefunden und sind überglücklich“, verriet der Vertraute gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘. Das Vatersein sei „das Schönste, was Tom passieren konnte“.