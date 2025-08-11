Musik My Chemical Romance: Ankündigung ihrer zwei Konzerte im Londoner Wembley-Stadion

Bob Bryar - Getty Images - My Chemical Romance in concert - April 2007 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 14:00 Uhr

My Chemical Romance haben zwei Konzerte im Londoner Wembley-Stadion angekündigt.

Die Emo-Rock-Musiker werden ihre kommenden Gigs am 10. und 11. Juli 2026 spielen, die ihre ersten Termine in Großbritannien seit 2022 sind.

Die Shows sind ein Teil des ‚Long Live The Black Parade‘-Stadionbesuchs zum 20-jährigen Jubiläum der gefeierten ‚The Black Parade‘-LP der Band aus dem Jahr 2006. Der Ticketverkauf wird am Freitag (15. August) über Ticketmaster starten. Gerard Way und Co. sorgten zuvor mit einem kryptischen Videoclip für Aufsehen, der verkündete, dass die Fans in Großbritannien als nächstes an den Konzerten der Stars teilnehmen würden. In dem Video wurde eine gefälschte Gameshow namens „Quizzo“ vorgestellt, in der der Moderator erklärte: „Unsere beiden tollen Kandidaten werden uns dabei helfen, herauszufinden, welches Land als nächstes den Hauptpreis – einen nuklearen Winter – gewinnt.“ Die Fans im Vereinigten Königreich freuten sich, als der Gewinner verkündet wurde: „Herzlichen Glückwunsch, Vereinigtes Königreich!“ Der Instagram-Beitrag trug die Überschrift: „Zeigen wir ihnen, was sie gewonnen haben.“ Die ‚Helena‘-Rocker werden bei den kommenden Shows nicht nur ihr komplettes Album, sondern auch ihren unveröffentlichten Song ‚War Beneath The Rain‘ spielen.