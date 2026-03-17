Musik My Chemical Romance: Geheimes Projekt 20 Jahre nach ‚The Black Parade‘ angedeutet

My Chemical Romance singer Gerard Way at The Black Parade gig - Getty - October 2006 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 11:00 Uhr

My Chemical Romance arbeiten offenbar an einem neuen Theaterprojekt. Ein bekannter Künstler deutete Detail zum neuen Projekt an.

My Chemical Romance arbeiten offenbar an einem neuen Theaterprojekt.

Die Emo-Legenden, die derzeit ihr ikonisches Album ‚The Black Parade‘ aus dem Jahr 2006 zum 20-jährigen Jubiläum weltweit auf Tour spielen, könnten ihre Musik gemeinsam mit dem Dramatiker und Schauspieler John Cameron Mitchell auf die Bühne bringen.

Mitchell, der 2001 ‚Hedwig and the Angry Inch‘ schrieb, inszenierte und darin mitspielte, verriet im Podcast ‚Only Child‘, dass er mit der Band an „einem Projekt für das Theater“ arbeitet. „Es ist ein kleines Geheimnis“, sagte er. „Es ist noch nicht angekündigt, aber ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Mehr bekommst du nicht.“ Mitchell nannte keine weiteren Details und gab zu, dass noch einige Verträge unterzeichnet werden müssen, lobte die Band jedoch in höchsten Tönen. Er sagte: „Wir müssen noch Dinge unterschreiben, aber sie sind großartige Leute. Sie sind jetzt so luxuriös, dass sie nur eine Show pro Woche machen.“

Bisher haben My Chemical Romance – bestehend aus Ray Toro, Frank Iero sowie den Brüdern Gerard und Mikey Way – das Projekt noch nicht kommentiert. Sie würden mit einem derartigen Projekt allerdings den Spuren von Green Day folgen, deren Musical ‚American Idiot‘ basierend auf ihrem Album von 2004 zwischen 2010 und 2011 über 400 Shows am Broadway hatte, bevor es auf Tour ging.

Die Idee eines ‚Black Parade‘-Musicals kursiert schon lange, und Frontmann Gerard Way sprach bereits 2021 über diese Möglichkeit. Er sagte damals gegenüber Travis Mills auf Apple Music 1: „Es gab sehr früh Gespräche über eine Art animiertes Musical. Dann gab es etwa ein Jahrzehnt später Gespräche über ein Musical. Aber die Person, die mich darauf angesprochen hat, sagte: ‚Hast du Interesse, ‚Black Parade‘ als Musical umzusetzen?'“ Der Musiker habe damals aber geantwortet, dass er das noch für „verfrüht“ halte. „Damals dachte ich: ‚Ich glaube nicht, dass das Album lange genug gelebt hat.'“

Im vergangenen Monat sorgte My Chemical Romance bei Fans bereits für Spekulationen, als die Band ihren X-Account komplett leerte – was Gerüchte über neue Musik auslöste. Es wäre ihr erstes neues Material seit der 2022 erschienenen Single ‚The Foundations of Decay‘, die ihr erstes Release seit ‚Fake Your Death‘ aus dem Jahr 2014 nach ihrer ursprünglichen Trennung war. Ein vollständiges Studioalbum haben sie seit ‚Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys‘ aus dem Jahr 2010 nicht mehr veröffentlicht, obwohl sie 2013 fünf Double-A-Side-Singles als Reihe unter dem Titel ‚Conventional Weapons‘ herausbrachten.