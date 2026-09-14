Stars Nach 15 Jahren: RTLZWEI und die Geissens gehen getrennte Wege

Die Geissens / ErÃ¶ffnung Titan shop / dpa/Friso Gentsch / 06/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2026, 15:30 Uhr

Eine Ära im deutschen Reality-TV geht zu Ende: Nach 15 Jahren beenden RTLZWEI und Die Geissens ihre Zusammenarbeit.

„Rooooobert!“ – dieser Ruf gehört seit Jahren ebenso zu den Geissens wie Monaco, Luxusautos und Reisen rund um die Welt. Seit 2011 lässt die Millionärsfamilie ihr Publikum in ‚Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie‘ an ihrem Alltag teilhaben. Nun steht fest: Die langjährige Zusammenarbeit mit RTLZWEI endet.

Der Sender bestätigte am Montag (14. September), dass die Familie Geiss und RTLZWEI nach Abschluss der bestehenden Vereinbarungen künftig getrennte Wege gehen werden. Damit endet eine der langlebigsten Partnerschaften im deutschen Reality-TV. Bevor endgültig Schluss ist, wird allerdings noch gedreht. Carmen und Robert Geiss sowie ihre Töchter Davina und Shania stehen für eine finale Staffel vor der Kamera. Dabei erreicht die Dokusoap einen besonderen Meilenstein: die 500. Folge. Für die Zuschauer kommt der Abschied zudem nicht sofort. Die noch entstehenden Episoden sollen bis 2027 ausgestrahlt werden. Bereits gesendete Folgen bleiben nach Angaben des Senders weiterhin bei RTLZWEI und RTL+ verfügbar.

Carmen und Robert Geiss blickten zum Abschied auf die gemeinsame Zeit mit dem Sender zurück. RTLZWEI sei über viele Jahre ihre „TV-Heimat“ und ein wichtiger Teil ihrer Geschichte gewesen. „Wir haben in dieser Zeit unglaublich viel erlebt und unser Publikum an vielen besonderen Momenten in unserem Leben teilhaben lassen“, erklärten die beiden. Dafür seien sie dem gesamten Team sowie allen Menschen vor und hinter der Kamera sehr dankbar. Gleichzeitig richten die Geissens den Blick bereits nach vorn. „Jetzt beginnt für uns ein neues Kapitel“, teilten sie mit. Die gemeinsamen Jahre mit RTLZWEI würden ihnen dennoch immer in besonderer Erinnerung bleiben.

Auch RTLZWEI-Geschäftsführer Thorsten Braun würdigte die Zusammenarbeit. Mit Carmen, Robert, Davina und Shania verbinde den Sender „eine lange und besondere gemeinsame Geschichte“. Gemeinsam habe man ein Format etabliert, das über viele Jahre zum festen Bestandteil des Programms geworden sei und zahlreiche unvergessliche Fernsehmomente hervorgebracht habe.

„Darauf sind wir stolz“, erklärte Braun und bedankte sich bei der Familie für das langjährige Vertrauen und die intensive Zusammenarbeit.

Der Abschied betrifft nicht nur ‚Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie‘. Im Laufe der Jahre rückten auch die Töchter Davina und Shania immer stärker ins Rampenlicht und erhielten mit ‚Davina Shania – We Love Monaco‘ schließlich ein eigenes Format. Auch diese Zusammenarbeit mit RTLZWEI endet. Damit verabschiedet sich nicht nur eine einzelne Sendung vom Sender, sondern eine komplette TV-Familie, die das Programm über viele Jahre geprägt hat.

Begonnen hatte alles 2011. Damals startete die Dokusoap über Carmen und Robert Geiss und gewährte Einblicke in ihr Leben zwischen Reisen, Immobilien, Luxus und Familienalltag. Aus dem Format entwickelte sich ein Dauerbrenner. Die bevorstehende 500. Episode zeigt, wie lange sich die Sendung im schnelllebigen Reality-TV behaupten konnte. Eine Besonderheit der Zusammenarbeit liegt inzwischen auch hinter der Kamera. Die Geissens sind längst nicht mehr nur die Protagonisten ihrer Formate, sondern produzieren diese über ihre eigene Firma Geiss TV selbst. Das war nicht von Beginn an so. Zum Start 2011 lag die Produktion noch bei Joker Productions. 2015 gründeten die Geissens ein Joint Venture mit Endemol Shine, das jedoch nach rund neun Monaten wegen unterschiedlicher Vorstellungen wieder beendet wurde. Anschließend übernahm die Familie die Produktion ihrer Formate selbst.