Wie lief die Oasis-Versöhnung ab? Nach 15 Jahren Streit: So fanden die Gallaghers wieder zusammen

Der Streit zwischen den Brüdern Liam und Noel Gallagher prägt die Geschichte der Britpop-Band Oasis. (the/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 15:25 Uhr

Liam und Noel Gallagher gehen als das wohl zerstrittenste Brüderpaar in die Musikgeschichte ein. Doch nun haben sie sich nach 15 Jahren für eine Oasis-Reunion zusammengerauft. So fanden die beiden wieder zusammen.

Es ist eine der größten Sensationen in der jüngsten Musikgeschichte: Am Dienstag (27. August) verkündete die Kultband Oasis ihre Reunion – und damit offenbar das Ende eines Geschwisterstreits, der die Fans in den letzten Jahrzehnten immer wieder beschäftigte. Noel (57) und Liam Gallagher (51) haben sich wohl wieder zusammengerauft. Eine Versöhnung soll nach 15 Jahren durch nächtliche Telefonate möglich geworden sein, wie die britische "Sun" berichtet.

Brüderliche Versöhnung am Telefon

"Noel und Liam werden nie die besten Freunde sein, aber sie wollen Oasis für die Fans zurückbringen. Sie werden nicht jünger und die Nachfrage ist riesig. Sie haben entschieden: Jetzt oder nie", wird ein Insider von dem Blatt zitiert. Zwar habe sich Noel den Aussagen des Insiders zufolge lange geweigert, aber schließlich habe er nachgegeben und zugestimmt, zurückzukehren. "Er hat mit Liam telefoniert und sie sind sich einig." Die Brüder seien sich darüber bewusst, dass "diese Reunion in die Musikgeschichte eingehen wird."

Am Sonntagabend (25. August) hatte Liam diese Entwicklung bei seinem Headliner-Auftritt beim Reading Festival bereits angedeutet. Er spielte den Oasis-Song "Half The World Away" und sagte dazu: "Ich möchte dieses Lied Noel fucking Gallagher widmen." Nach dem Set kündigte er an, dass es am 27. August um 8 Uhr eine große Neuigkeit geben werde.

Die große Fehde zwischen Liam und Noel Gallagher

Der Streit zwischen den Gallagher-Brüdern ist eine der berühmtesten Fehden der Musikgeschichte. Die britische Rockband Oasis wurde 1991 gegründet und gilt als die erfolgreichste Britpop-Band aller Zeiten – ist aber neben der Musik eben vor allem für die Rivalität zwischen Liam und Noel Gallagher bekannt.

Seit die Band existierte, beherrschten die Streitigkeiten zwischen den beiden die Schlagzeilen. 1994 verließ Noel seine Oasis-Bandmitglieder angeblich zum ersten Mal vorübergehend, nachdem Liam ein Tamburin nach ihm geworfen hatte. Jahr auf Jahr folgten weitere Risse durch Sticheleien im Band-Gefüge – bis hin zur großen Trennung 2009.

Am Tag der endgültigen Band-Auflösung bereitete sich die Gruppe gerade darauf vor, beim Rock En Seine Festival in Paris auf die Bühne zu gehen, als ein Streit zwischen den beiden Brüdern ausbrach, bei dem Liam Noels Gitarre "wie eine Axt" herumgeschwungen haben soll. Infolgedessen wurde nicht nur der Auftritt abgesagt, sondern auch die gesamte Tour und das Ende der Band verkündet. "Mit einiger Trauer und großer Erleichterung muss ich euch heute mitteilen, dass ich Oasis heute Abend verlasse. Die Leute können schreiben und sagen, was sie wollen, aber ich konnte einfach keinen Tag länger mit Liam zusammenarbeiten", hieß es damals laut "Sun" in einem Statement von Noel Gallagher.

Die große Hoffnung der Oasis-Fans wird wahr

Seitdem hoffen Fans auf eine legendäre Oasis-Reunion, die nun bald – wenn alles nach Plan verläuft – Wirklichkeit wird. Auf der Website heißt es: "Oasis beendeten heute die jahrelangen Spekulationen und bestätigten die lange erwarteten Konzerte in Großbritannien und Irland, die den heimischen Teil ihrer 'OASIS LIVE '25'-Welttournee bilden." Demnach werden Oasis im Sommer 2025 in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin auftreten. "Da dies ihre einzigen Shows in Europa im nächsten Jahr sein werden, wird dies einer der größten Live-Momente des Jahrzehnts sein", wird erklärt. Es sei jedoch geplant, dass Oasis im Laufe des nächsten Jahres auch auf anderen Kontinenten spielen werde.