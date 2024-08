Nach ihrem Gatten erhält auch David Beckhams Ehefrau Victoria ein eigenes Dokumentar-Programm bei Netflix. Erzählt werden soll ihre Geschichte vom Spice Girl bis zur Modezarin.

In der Dokumentar-Serie "Beckham", die vornehmlich das Leben von Fußball-Legende David Beckham (49) beleuchtete, war sie bereits der heimliche Star. Jetzt hat Netflix bekannt gegeben, dass auch David Beckhams langjährige Ehefrau Victoria Beckham (50) eine eigene Doku-Serie auf dem Streamingdienst erhalten wird. Nachgezeichnet werden soll der Weg Beckhams vom Musik-Superstar der 1990er Jahre mit ihrer Gruppe Spice Girls bis hin zur Kreativdirektorin ihrer eigenen, nach ihr benannten Modemarke, wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet.

Die Doku-Serie "Beckham", im Oktober 2023 erschienen, erwies sich als großer Erfolg für den Streamingdienst Netflix. Das vierteilige Programm ist unter anderem für fünf Emmy-Awards nominiert, darunter als "Beste Dokumentar-Serie". In der Ankündigung zu Victoria Beckhams eigener Netflix-Show heißt es nun: "Ihre 'Posh Spice'-Zeiten liegen zwar hinter ihr, aber heute ist Beckham auf dem Weg, ein Modeimperium aufzubauen – und jetzt können die Fans die Geschichte dahinter sehen."

BREAKING: A new documentary series following Victoria Beckham and her fashion and beauty business is coming to Netflix!

The series will tell the story of Victoria’s reinvention as a Creative Director of her own brand. pic.twitter.com/sC6ox819O9

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) August 21, 2024