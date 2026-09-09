Stars Nach dem ‚Immer wieder sonntags‘-Aus bangen Schlagershows um ihre Existenz

Stefan Mross Radio Schlager Tour Oranienburg Aug 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2026, 14:00 Uhr

Nach dem 'Immer wieder sonntags'-Aus bangen Schlagershows um ihre Existenz.

Die Absetzung von ‚Immer wieder sonntags‘ hat nicht nur Fans enttäuscht, sondern auch Kollegen von Stefan Mross in Sorge um ihre eigenen Formate versetzt.

Während der Südwestrundfunk (SWR) die Kultsendung nach über 30 Jahren trotz hoher Einschaltquoten und großer Beliebtheit einstellte, gibt es für andere Schlagershows zumindest vorläufig Entwarnung. Im März hatte der SWR mit der Ankündigung für Aufsehen gesorgt, dass ‚Immer wieder sonntags‘ nach dieser Saison nicht fortgesetzt wird. Begründet wurde das Aus mit Sparmaßnahmen, die trotz des Erfolgs des Formats unumgänglich seien. Moderator Stefan Mross, der die Sendung seit 2005 führte, gab im Mai im Interview mit t-online zu: „Ich war schockiert.“ Am vergangenen Sonntag lief die letzte Ausgabe mit einem emotionalen Abschied.

Doch nicht nur Mross ist betroffen. Auch andere Schlagershows blicken unsicher in die Zukunft. Eine Ausnahme scheint ‚Schlager-Spaß mit Andy Borg‘ zu sein. SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler erklärte gegenüber ‚Schlagerpuls‘: „Das führen wir weiter, solange Andy das machen will. Solange wir es uns auch leisten können. Das ist wie bei allen immer in diesen Zeiten eine Frage.“ Doch selbst der ‚Schlager-Spaß mit Andy Borg‘ bleibt von den Sparmaßnahmen nicht verschont. Wie der Sender im Juli in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird die Sendung ab 2027 nicht mehr in den eigenen Studios in Baden-Baden, sondern von Kimmig Entertainment in einem externen Studio produziert. Begründet wird dieser Schritt mit der Neuausrichtung des Senders, dem Abbau eigener Studioflächen und dem Ziel, Ressourcen flexibler einzusetzen.

Die Unsicherheit in der Schlagerszene bleibt damit bestehen. Während einige Formate vorerst gesichert sind, zeigt das Beispiel ‚Immer wieder sonntags‘, wie schnell selbst etablierte Sendungen den Sparmaßnahmen zum Opfer fallen können. Die Zukunft der Schlagershows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bleibt abzuwarten.