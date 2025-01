Schirmherr und Villa-Fan Nach erstem Royal-Termin 2025: Prinz William gibt Fußballfans Bier aus

Bei seiner Rede als neuer Schirmherr des College of Paramedics verzichtete Prinz William noch auf ein Kaltgetränk. (stk/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 08:37 Uhr

Seinen ersten offiziellen Auftritt des neuen Jahres hat Prinz William mit einer geselligen Runde unter Aston-Villa-Fans ausklingen lassen. Statt um König Charles ging es also ausnahmsweise um König Fußball.

Erst die royale Arbeit, dann das bierselige Vergnügen: Prinz William (42) wurde am Mittwoch (15. Januar) offiziell zum neuen Schirmherrn des College of Paramedics ernannt. Dabei handelt es sich um die Berufsorganisation für Rettungssanitäter im Vereinigten Königreich. Zu diesem feierlichen Anlass erschien Prinz William bei der Notfall- und Intensivpflegekonferenz in Birmingham und hielt eine Rede.

Darin lobte er die aufopferungsvolle Arbeit der Rettungskräfte laut "BBC" mit den Worten: "Sie sind in den kritischsten und emotionalsten Momenten für Menschen da und müssen in äußerst stressigen und oft belastenden Situationen Sorgfalt und Geschick an den Tag legen. Ihre Fähigkeit, den Patienten zu beruhigen, auf seine Ängste zu hören und ihm zu versichern, dass Hilfe eingetroffen ist, ist ebenso wichtig wie der anschließende medizinische Eingriff."

Bei dem Auftritt handelte es sich um Prinz Williams ersten offiziellen Termin des noch neuen Jahres. Sicherlich konnte er ihn wieder wesentlich unbeschwerter angehen, als es bei Verpflichtungen im vergangenen Jahr der Fall gewesen war. Immerhin hat seine Frau Prinzessin Kate (43) nun kurz zuvor verkünden können, endlich krebsfrei zu sein.

Bier und Fußball-Talk

Und so nutzte Prinz William den Besuch in Birmingham noch für eine gesellige Runde unter gleichgesinnten Fußballfans. Wie Bilder zeigen, überraschte er Anhänger seines Herzensvereins Aston Villa in einem Pub. Er plauderte rund 30 Minuten mit den acht Dauerkartenbesitzern über König Fußball und gab ihnen offenbar auch eine Runde Bier aus. "Er ist kein Schönwetter-Fan. Er liebt den Verein wirklich mit Leidenschaft", zitieren die britischen Medien einen der Anwesenden.

Das Treffen wurde demnach durch den Verein aus Birmingham, dem William gerne auch im Stadion die Daumen drückt, arrangiert. Die spätere Premier-League-Partie gegen Everton, die Villa knapp mit 1:0 für sich entschied, habe der Prinz aufgrund von anderen Verpflichtungen dieses Mal jedoch nicht live im Stadion mitverfolgen können.