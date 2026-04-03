Stars Nach Fake-Krebsgerüchten: ‚Star Trek‘-Legende wehrt sich gegen KI-Falschmeldung

William Shatner - X BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2026, 11:18 Uhr

Der Serienstar räumt mit falschen Gerüchten auf, wonach er an einer tödlichen Krankheit leidet.

William Shatner wehrt sich, nachdem eine beunruhigende Welle KI-generierter Falschmeldungen behauptete, die ‚Star Trek‘-Legende leide an einer tödlichen Krankheit.

Der 95-jährige Schauspieler wandte sich am Donnerstag (2. April) auf X an seine Fans, um vor den falschen Geschichten zu warnen. Er erklärte, dass er am Tag zuvor bewusst nichts gepostet habe, damit seine Nachricht nicht für einen Aprilscherz gehalten werde. Shatner zufolge stammt die Desinformation von einer Facebook-Seite namens Beanstalk Functions, die sich als südafrikanische Eventplanungsgruppe ausgibt, angeblich jedoch KI-Tools nutzt, um sensationelle Geschichten über ihn zu erfinden.

In einem ausführlichen Beitrag schilderte er: „Ich wollte das gestern posten, aber wegen des Datums und der Möglichkeit, dass es wie ein Scherz wirkt, habe ich bis heute gewartet. Es gibt eine Seite auf Facebook, die KI nutzt, um schreckliche Fake-News über mich zu erstellen.“ Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Sie haben Geschichten erfunden, in denen steht, ich hätte Gehirnkrebs im Stadium 4, sei in irgendeine Auseinandersetzung mit Erika Kirk verwickelt gewesen und würde sterben.“ All diese Geschichten seien monetarisiert. „Die meisten verwenden ein KI-Bild von mir“, fügte Shatner hinzu.

Keine dieser Geschichten sei wahr, doch Facebook würde den Account nicht entfernen. „Das ist die Schattenseite von KI und Sensationsjournalismus“, betonte der Schauspieler. „In den richtigen Händen kann sie ein wunderbares Werkzeug sein – in den falschen wird sie zur Waffe.“ Er appellierte an seine Fans, keine „bizarren“ Geschichten über ihn zu glauben, solange sie nicht von seinem verifizierten Account stammen.

Um seine Fans zu beruhigen, teilte Shatner ein aktuelles Foto, das seine Tochter aufgenommen hatte – und erklärte, dass selbst seine Familie von den Gerüchten verunsichert gewesen sei. In einem weiteren Beitrag schrieb er: „Meine Tochter kam zu mir, weil ihre Tochter gehört hatte, dass ich Gehirnkrebs habe. Sie hat dieses Foto gemacht, damit ich es hochlade, um zu zeigen, dass ich nicht krank bin. Krank sind die Menschen, die diese lächerlichen Geschichten verbreiten.“