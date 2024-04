Im Mai bei Sky und Wow Nach fiesem Cliffhanger: „The Rookie“ kehrt mit Staffel 6 zurück

Nathan Fillion kämpft sich als "The Rookie" zurück. (smi/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 10:22 Uhr

Die fünfte Staffel von "The Rookie" endete mit einem fiesen Cliffhanger. Nun können die Fans der Polizeiserie bei Sky und Wow auch auf Deutsch erleben, wie es weiter geht. Das passiert in der sechsten Staffel der Erfolgsserie mit "Castle"-Star Nathan Fillion.

"The Rookie" ist längst kein Neuling (Rookie) mehr. Die Serie um den Polizeiquereinsteiger John Nolan läuft bereits in der sechsten Runde. Am 1. Mai 2024 startet bei Sky nun auch die deutsche Synchronfassung von Staffel 6 der Hitserie mit Nathan Fillion (53). Sie ist dann bei Sky One und dem hauseigenen Streamingdienst Wow zu sehen.

Im englischsprachigen Original läuft "The Rookie" bei Sky bereits seit dem 21. Februar dieses Jahres. Seit dem 6. März gibt es zusätzlich Fassungen mit deutschen Untertiteln. Die neuen Folgen laufen jeweils parallel zur Ausstrahlung in den USA. Beim Sender ABC geht am 30. März schon die 7. Folge von Season sechs über die Bühne.

So geht es nach Cliffhanger in Staffel 6 weiter

Die fünfte Staffel von "The Rookie" endete mit einem fiesen Cliffhanger. Aaron (Tru Valentino, 35) und Celina (Lisseth Chavez, 34) gerieten in einen Hinterhalt. Unheimlich maskierte Männer lauern ihnen auf. Einer von ihnen schlägt Celina hart auf den Kopf, Aaron wird in den Rücken geschossen. Der Cop fällt ins Koma. Ob er überlebt, ist zum Auftakt der sechsten Staffel ungewiss. Auch Celinas Zustand ist kritisch.

Aaron und Celina sind nicht die einzigen Polizisten, die ins Visier der Maskierten geraten. Offenbar hat es eine geheimnisvolle Gruppe auf die Cops der Mid-Wilshire Division abgesehen. Die Spur führt zu einem gewissen Luke Moran. Der wird erschossen, entpuppt sich aber nur als Ablenkungsmanöver. In Staffel sechs geht es nun vor allem um den Kampf gegen den mysteriösen Hintermann.

So viel SPOILER muss sein: Es gibt aber auch positive Entwicklungen für die Cops des LAPD. John Nolan und Bailey Nune (Jenna Dewan, 43) heiraten. Doch bei ihrer Hochzeitsreise geraten der Polizist und die Feuerwehrfrau in einen Mordfall. Für ein weiteres Paar läuft es weniger gut: Lucy Chen (Melissa O'Neil, 35) und Tim Bradford (Eric Winter, 47). Es kriselt bei den Fanlieblingen, die als Pärchen von den Anhängern Chenford genannt werden.

The Rookie: Was bisher geschah

Wer vor dem deutschsprachigen Start von Runde sechs neu in die Welt von "The Rookie" einsteigen will, kann die bisherigen fünf Staffeln bei Sky und Wow nachholen, wo sie auf Abruf verfügbar sind.

Im Mittelpunkt der Krimi-Dramedy steht John Nolan. Der von "Castle"-Star Nathan Fillion gespielte Bauunternehmer ist frisch geschieden und hat seinen Sohn aufs College verabschiedet. Ein Banküberfall verändert das Leben des Mitvierzigers radikal. Bei dem Überfall kann er der Polizei helfen, indem er den Täter ablenkt.

Nolan beschließt, auf seine alten Tage noch Polizist zu werden. Er verlässt seine Heimat in Pennsylvania und zieht nach Los Angeles. Dort lässt er sich als ältester "Rookie" aller Zeiten bei der Police Academy ausbilden. Dann fängt er beim Los Angeles Police Departement an.

Zunächst wird er von den jüngeren Kollegen als wandelnde Midlife-Crisis verlacht. Die Komik der Serie entsteht durch die Differenz seines fortgeschrittenen Alters und seiner Unerfahrenheit im Beruf.

Im Verlauf der Episoden geriet diese Prämisse natürlich mit Nolans steigender Erfahrung im Dienst zunehmend in den Hintergrund. Zu Beginn der vierten Staffel hat der Spätberufene seine Ausbildung abgeschlossen. Es geht nun eher um die Dynamik innerhalb des mit verschiedenen Charakteren gespickten LAPD.

Die wahre Geschichte hinter "The Rookie"

"The Rookie" basiert tatsächlich auf einem wahren Fall. Vorbild für die Figur John Nolan ist ein gewisser Bill Norcross. Der Mann aus Pennsylvania entschied sich im Alter von 44 Jahren Polizist zu werden. Mit diesem Beruf hatte er schon zwanzig Jahre zuvor geliebäugelt, doch dann musste er nach dem Tod seiner Mutter im Familienunternehmen aushelfen. Dort blieb er hängen. Ein Erweckungserlebnis, wie es der Banküberfall für Nolan war, hatte der echte Quereinsteiger aber nicht.

In Los Angeles lernte Bill Norcross Jon Steinberg kennen, der im Showgeschäft tätig war. Inspiriert von den Anekdoten seines Freundes entwickelte Steinberg das Konzept von "The Rookie". Er und Norcross fungieren beide als Produzenten der Serie. Der echte Rookie hatte in der ersten Staffel einen Gastauftritt als Polizist.

Die sechste Staffel markiert übrigens nicht das Ende von "The Rookie". Nachdem die Auftaktfolge der Season im Februar den stärksten Wert seit der zweiten Folge im Jahr 2018 einfuhr, gab der US-Sender ABC eine siebte Ausgabe in Auftrag.