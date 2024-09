Mit Selfie Nach Geburt des Babys: Hailey Bieber meldet sich auf Instagram zurück

Hailey Bieber genießt ihr Mutterglück. (hub/spot)

SpotOn News | 20.09.2024, 14:22 Uhr

Um Hailey Bieber ist es ruhig geworden seit der Geburt ihres Babys Jack Blues. Nun meldete sich die Ehefrau von Justin Bieber aber zurück.

Hailey Bieber (27) hat sich wenige Wochen nach der Geburt ihres Babys auf Instagram zurückgemeldet. Die 27-Jährige teilte in einer Story ein Selfie für ihre über 53 Millionen Followerinnen und Follower. Zu dem Bild schrieb sie lediglich "Hi". Auf dem Foto ist sie in einem schwarzen Shirt zu sehen, zu dem sie goldene Ohrringe und eine juwelenbesetzte Halskette trägt. Auffällig ist zudem der dunkelblaue Nagellack von Hailey Bieber. Ihre Haare trägt sie auf dem Schnappschuss nach hinten gebunden, aus dem Mittelscheitel fallen lediglich zwei lange Strähnen, die ihr Gesicht umrahmen. Das Make-up hielt sie natürlich.

Hailey Bieber ist im August Mutter geworden

Um Hailey und ihren Ehemann Justin Bieber (30) ist es ruhig geworden, seit sie die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Jack Blues Bieber verkündeten. Der Sänger bestätigte die Ankunft seines ersten Kindes am 24. August mit einem Instagram-Post, in dem man zumindest ein Füßchen des Kleinen erblicken konnte. Dazu schrieb der Popstar: "Willkommen zuhause."

Justin Bieber heiratete seine Ehefrau Hailey, die Tochter von Stephen Baldwin (58), im Oktober 2018. Der stolze Opa sprach bereits mit dem "People"-Magazin über das jüngste Familienmitglied Jack Blues Bieber. Er wolle nicht zu viel verraten, aber: "Er ist unglaublich süß", so Stephen Baldwin. Bislang bekam die Welt das Antlitz des Neugeborenen noch nicht zu Gesicht, das könnte sich Baldwin zufolge aber ändern. Er deutete an, dass die Fans das Baby "bald" sehen werden.

Ein Insider hatte zuvor bereits verraten, dass sich Superstar Justin Bieber offenbar wunderbar als Papa macht. "Sie sind beide überglücklich. Das Baby ist ein wahres Wunder. Er ist entzückend und es geht ihm gut", erzählt eine anonyme Quelle dem "People"-Magazin, die dem Sänger dem Bericht zufolge nahestehen soll. Und bei der Mama scheint ebenfalls alles in Ordnung zu sein: "Hailey geht es auch gut."