Erster Auftritt nach Kates viralem Video Prinz William: „Es liegt noch ein langer Weg vor uns“

Wirkte beim Besuch in Wales erleichtert: Prinz William (jök/spot)

SpotOn News | 10.09.2024, 18:00 Uhr

Während eines Besuchs in Wales hat sich Prinz William heute erstmals zu dem gestern veröffentlichten Video seiner Ehefrau geäußert. Darin gibt Kate das Ende ihrer Chemotherapie bekannt. William spricht von einer "guten Nachricht." Gleichzeitig stelle sich die Familie auf einen "langen Weg" ein.

Einen Tag nach der Veröffentlichung des rührenden Familien-Videos seiner Frau, Prinzessin Kate (42), hat sich Prinz William (42) laut "The Sun" erstmals zu dessen Inhalt geäußert. Anlässlich des Besuchs einer Schule in Wales sprach er hinsichtlich Kates abgeschlossener Chemotherapie zwar von einer "guten Nachricht". Gleichzeitig liege vor seiner Frau und der gesamten Familie noch "ein weiter Weg."

"Es liegt noch ein langer Weg vor uns"

Auf die südwalisische Kleinstadt Llanelli waren heute die Augen und Ohren der royalen Welt gerichtet. Menschenmassen versammelten sich dort nicht nur, um Prinz Williams Besuch der "Swiss Valley Community"-Grundschule mitzuerleben. Sie waren auch gespannt, wie sich der Prince of Wales zu dem spektakulären Video äußern würde, das die Familie tags zuvor veröffentlicht hatte.

Vor der Grundschule überreichten ihm einige Einwohner von Llanelli Karten mit Genesungswünschen für seine Frau. William bedankte sich: "Ich weiß das sehr zu schätzen." Und von Pauline Thomas, einer 74-jährigen Einwohnerin von Llanelli, auf Kates Video angesprochen, sagte er laut "The Sun": "Das ist eine gute Nachricht, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns."

Nach der Stipvisite der Grundschule stattete William in seiner Eigenschaft als Schirmherr der Air Ambulance Week dem Hauptquartier der Wales Air Ambulance einen Kurzbesuch ab. Anschließend ging es für ihn noch ins Stadion der Llanelli Scarlets als Zeichen seiner Unterstützung der Rugby-Frauen-WM 2025 in Wales. Auch hier wirkte Prinz William erleichtert und gelöst.

Video bricht mit Hof-Regeln

Prinzessin Kate hatte am Montag ein ungewöhnlich privat anmutendes Video veröffentlicht. Darin gibt sie bekannt, dass nach ihrer Krebserkrankung die Chemotherapie beendet sei. Das Video geht über übliche höfische Statements weit hinaus. Society-Experten in aller Welt schätzen es als regelrechte Sensation ein. In dem Video verfolgt die Kamera die fünfköpfige royale Familie in privatesten Familien-Momenten, so etwa beim Spaziergang durch einen Wald oder am Rande eines Kornfelds. Ihre drei Kinder sind ungewohnt häufig und privat zu sehen. Prinz William liegt mit Kate im Arm auf dem Boden. Einmal küsst er seine Frau sogar auf die Wange, was einem Bruch mit den bisherigen Regeln der visuellen Darstellung der royalen Familie gleichkommt.

"Ich kann gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin"

Per Voice-Over erzählt Kate in dem viralen Video vom Weg durch ihre Krebserkrankung bis heute. "Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe", sagt sie. "Die letzten neun Monate waren für uns als Familie unglaublich hart. Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem Augenblick ändern, und wir mussten einen Weg finden, durch die stürmischen Gewässer und die unbekannte Straße zu navigieren." Sie konzentriere sich nun darauf, "alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben." Auch sie verriet, dass sie noch einen weiten Weg bis zu ihrer vollständigen Genesung vor sich habe. Royale Fans in aller Welt wünschen ihr, William und den Kindern das Allerbeste.