Stars Nach Kritik: Sarah Engels steht zu ihrer ESC-Bewerbung

Sarah Engels attends the kinderTag in Berlin Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2026, 14:00 Uhr

Die Sängerin will für Deutschland zum ESC - das passt nicht jedem.

Sarah Engels wehrt sich gegen ihre Kritiker.

Kürzlich wurde bekannt, dass die Sängerin am deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests (ESC) teilnehmen wird. Am 28. Februar stellt sie ihren Song ‚Fire‘ in Berlin vor – dann können die Jury und das Publikum entscheiden, wer Deutschland am 16. Mai in Wien vertreten wird. In der Sendung ‚Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2026‘ treten neben der ehemaligen DSDS-Kandidatin acht weitere Musik-Acts auf.

Im Netz sorgte Sarahs Teilnahme am ESC-Vorentscheid für Kritik und Häme. Im RTL-Interview enthüllte die 33-Jährige, wie sie mit dem Hass umgeht. „Egal, was ich in meiner Karriere schon gemacht habe, es gab immer Menschen, die waren dafür und Menschen, die waren dagegen“, erklärte sie. Inzwischen habe sich Sarah ein dickes Fell angelegt. „Und zum anderen bin ich mittlerweile eine erwachsene Frau, die damit umgehen kann“, betonte sie.

Die Musikerin fügte hinzu: „Es muss nicht immer jeder alles gut finden, was ich mache. Aber für mich wäre es einfach eine ganz große Ehre, Deutschland zu vertreten.“ Schon im Vorjahr habe Sarah überlegt, sich für den ESC zu bewerben. „Da hatten wir aber nicht den passenden Song“, erläuterte sie. Beim Schreiben von ‚Fire‘ sei ihr schnell klargeworden, „dass es ein ESC-Song werden könnte“.

Glücklicherweise kann sich die Musical-Darstellerin auf den Rückhalt ihrer Familie verlassen. Besonders ihre Kinder Alessio (10) und Solea (4) sind begeistert von Sarahs neuestem Projekt. „Die tanzen und singen und sind sowieso Mamas größte Fans. Und das ist auch eigentlich der schönste Support, den man haben kann“, schwärmte die zweifache Mutter. Alessio stammt aus ihrer ersten Ehe mit Pietro Lombardi, während Solea ihre gemeinsame Tochter mit Ehemann Julian Engels ist.