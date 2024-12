Mit allen Lieben in den Bergen Nach Nierenstein-OP: Giovanni Zarrella erholt sich im Familienurlaub

Jana Ina und Giovanni Zarrella gönnen sich nach den anstrengenden letzten Monaten einen Winterurlaub mit der ganzen Familie. (ae/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 13:51 Uhr

Giovanni Zarrella genießt nach seinen Nierenstein-Eingriffen Zeit mit seinen Liebsten. Wie auf Instagram zu sehen ist, ist die Familie in die Nähe der Zugspitze gefahren. Dort lassen sie es sich in einem Hotel mit großem Spa-Bereich gut gehen.

Im Kreise seiner Familie kann sich Moderator Giovanni Zarrella (46) sicher am besten von den Strapazen der vergangenen Wochen kurieren. Er musste sich wegen zu großer Nierensteine operieren lassen, wie die "Bild"-Zeitung vor einigen Tagen berichtete. Nun erholt er sich umringt von seinen Liebsten – Ehefrau, Eltern und Geschwister inklusive – bei einem Urlaub in den Bergen.

Video News

Bruder Stefano schwärmt: "So witzige Tage hier"

Mit direktem Blick auf die Zugspitze, in einem Hotel mit großem Spa- und Gymbereich lassen es sich die Zarrellas gut gehen. Das ist vor allen den Instagram-Accounts von Frau Jana Ina (48) und Bruder Stefano (34) zu entnehmen. Demnach genießen sie das ausgiebige Frühstücksbuffet, Spaziergänge mit den Hunden, Poolbesuche und exquisites Abendessen. Und das alles vor einer idyllischen Schnee- und Bergkulisse. "Das werden so witzige Tage hier mit der Familie", schrieb Food-Influencer Stefano in seiner Story. Die Zarrellas sind bekannt für ihren großen Familienzusammenhalt. Bilder aus dem Urlaub belegen dies: Lachend posiert Giovanni Zarrella im Bademantel mit seinen Eltern, seiner Schwester und seinem Bruder.

Von seinen Schmerzen, unter denen er wohl litt, ist nichts mehr zu merken. Schon im November musste der Moderator zwei Tage vor seiner "Giovanni Zarrella Show" die Proben abbrechen und sich in der Uniklinik Göttingen behandeln lassen. Am 19. Dezember teilte er seinen Fans auf seinem Instagram-Account in einem Video mit: "Ich bin wieder kerngesund. Gott sei Dank. Ich wurde jetzt zweimal operiert und alles ist gut." Der Star, der auch am 25. Dezember in "Die Helene Fischer Show" (die Sendung wurde in der ersten Dezemberwoche in Düsseldorf aufgezeichnet) zu sehen sein wird, gab sich zuversichtlich: "Ich bin wieder voll am Start. Ich freue mich auf das kommende Jahr."