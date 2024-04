RTL zieht Konsequenzen Nach Ohrfeige bei „Prominent getrennt“: Kim Virginia muss gehen

Emanuell Weißenberger und Kim Virginia müssen "Prominent getrennt" frühzeitig verlassen. (eee/spot)

SpotOn News | 17.04.2024, 10:55 Uhr

Eine Ohrfeige von Kim Virginia bei "Prominent getrennt" hat weitreichende Folgen: Die polarisierende Ex-Dschungelcamperin muss ihre Sachen packen.

Drama in der dritten Staffel von "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen": In Episode drei hat einmal mehr Kim Virginia (28) für aufgeheizte Stimmung in der Villa in Südafrika gesorgt. Sie ist erneut mit ihrem Ex-Freund Emanuell Weißenberger (29) aneinandergeraten. Die Diskussion des Paares wurde so ungemütlich, dass sich Max Bornmann einschaltete. Der bekam von Virginia eine Ohrfeige verpasst, woraufhin RTL Konsequenzen zog: Die 28-Jährige musste ihre Sachen packen.

Kim Virginia teilt Ohrfeige aus – aber nicht gegen ihren Ex

Kim kritisierte Emanuell wegen seines mangelnden Einsatzes in den Challenges. Statt zu motivieren, habe er permanent "aufgeben" wollen. Zuschauer warfen Emanuell daraufhin vor, er lasse sich von Kim "unterbuttern" – genug Futter, für eine laute Diskussion in der Villa, die schnell eskalierte. Beide warfen sich daraufhin zahlreiche Vorwürfe an den Kopf, Kim wurde immer lauter.

Max Bornmann, der bei "Prominent getrennt" zusammen mit seiner "Make Love, Fake Love"-Ex-Geliebten Luisa Früh teilnimmt, sah sich gezwungen, einzuschreiten. Er versuchte Kim zu beruhigen und schob sie zur Seite. "Pack mich nicht an", sagte Kim daraufhin und verpasste Max eine Ohrfeige. Sich zu entschuldigen, sah die diesjährige Dschungelcamp-Teilnehmerin so gar nicht ein.

RTL zieht Konsequenzen

Die übrigen Teilnehmer waren sich allesamt einig: Eine Grenze wurde überschritten, es müssen Konsequenzen folgen. RTL reagierte mit einem Statement: "Körperliche Gewalt hat bei 'Prominent getrennt' keinen Platz. Daher müssen Kim Virginia und Emanuell die Villa verlassen."

Die 28-Jährige konnte die Aktion nicht wirklich nachvollziehen: "Krass, muss ich kurz verarbeiten." Emanuell hingegen sei sich nun noch sicherer, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, sich von Kim zu trennen: "Sie soll ihr Leben leben, ich lebe meins."

Die Stars bei "Prominent getrennt"

Die dritte Staffel von "Prominent getrennt" läuft seit dem 3. April auf RTL+. In der Sendung treffen acht Prominente auf ihren Ex-Partner oder ihre Ex-Partnerin und ziehen gemeinsam mit den anderen getrennten Paaren in eine Villa in Südafrika, wo sie um ein Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen. Neben Kim und Emanuell sowie Max und Luisa sind dieses Mal Michelle Monballijn und Mike Cees, Sarah Liebich und Nico Legat, Melina Hoch und Tim Kühnel, Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Gina Beckmann und ihre Ex-Partnerin Emily sowie Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich dabei.