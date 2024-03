Trooping the Colour im Juni Nach OP: Palast kündigt erstes großes Event mit Prinzessin Kate an

Prinzessin Kate wird sich noch bis Ostern von ihrer Bauchoperation erholen. (eee/spot)

SpotOn News | 05.03.2024, 12:35 Uhr

So langsam können Royal-Fans wieder aufatmen. Prinzessin Kate wurde nach ihrer Bauchoperation nun erstmals wieder gesehen. Zudem hat der Palast das erste große königliche Event mit Williams Frau offiziell angekündigt.

Prinzessin Kate (42) ist auf dem Weg zurück: Nachdem sie nach ihrer Bauchoperation im Januar am vergangenen Montag (4. März) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen wurde, steht nun auch fest, bei welchem großen königlichen Ereignis die Frau von Prinz William (41) wieder dabei sein wird. Wie "The Sun" unter Berufung auf eine Erklärung des Kensington Palasts berichtet, wird Kate in jedem Fall am 8. Juni an der Generalprobe für das alljährliche Trooping the Colour teilnehmen.

Ist Kate nach Ostern wieder einsatzfähig?

Anschließend wird die Prinzessin von Wales dann auch bei der offiziellen Geburtstagsparade für König Charles III. (75) am 15. Juni zugegen sein. Trooping the Colour ist Jahr für Jahr eines der größten royalen Ereignisse in Großbritannien, bei dem sich in der Regel die gesamte britische Königsfamilie öffentlich zeigt, unter anderem auf dem berühmten Balkon des Buckingham Palastes.

Es ist aber davon auszugehen, dass Kate auch schon vor der Geburtstagsparade wieder an öffentlichen Terminen teilnehmen wird. Der Kensington Palast erklärte nach ihrem Eingriff in einem Londoner Privatkrankenhaus im Januar, dass sie bis Ostern ausfalle und alle bis dahin vereinbarten Termine verschieben müsse.

Kate erstmals nach Bauchoperation gesichtet

Am vergangenen Montag ist die Frau von Prinz William zusammen mit ihrer Mutter Carole Middleton (69) in einem Auto in der Nähe von Schloss Windsor gesichtet worden. Aufnahmen, die dem US-Promiportal "TMZ" vorliegen, zeigen Kate mit Sonnenbrille auf dem Beifahrersitz, während ihre Mutter das Auto fuhr.

Ein Passant, der die Prinzessin mit eigenen Augen auf den englischen Straßen gesehen hat, verriet dem "Mirror" zu besagtem Moment: "Es war ein schöner, sonniger Tag und Kate wurde von ihrer Mutter gefahren. Die Prinzessin saß auf dem Beifahrersitz und trug eine dunkle Sonnenbrille, sah aber gut aus." Mutter und Tochter hätten während der Fahrt miteinander gesprochen. Seit dem 25. Dezember letzten Jahres war Prinzessin Kate nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen.