Der hochschwangeren Kourtney Kardashian soll es nach einem angeblichen Krankenhausaufenthalt besser gehen. Ihr Mann, Travis Barker, hatte zuvor seine Tour mit Blink-182 unterbrechen müssen.

Der Musiker Travis Barker (47), Ehemann von Kourtney Kardashian (44), hatte wegen einer "dringenden Familienangelegenheit" seine Tour mit Blink-182 unterbrochen. Der Grund dafür könnte der Reality-Star sein. Die hochschwangere Kardashian soll angeblich kürzlich ein Krankenhaus aufgesucht haben, wie das US-Magazin "People" berichtet.

Mittlerweile sei Kardashian aber "wieder zu Hause bei ihren Kindern", habe eine anonyme Quelle erzählt. "Sie fühlt sich wieder besser. Sie ist auch glücklich, Travis zu Hause zu haben", zitiert das Magazin weiter. Es ist nicht bekannt, warum Kardashian angeblich ins Krankenhaus musste. Das Paar hat sich bisher nicht öffentlich geäußert.

"Wegen einer dringenden Familienangelegenheit musste Travis nach Hause in die Staaten zurückkehren", teilte die Band in den sozialen Medien am 1. September mit. Auftritte in Glasgow, Belfast und Dublin mussten daher verschoben werden. Wann er nach Europa zurückkehrt und frische Termine für die Shows sollen sobald wie möglich mitgeteilt werden.

Due to an urgent family matter, Travis has had to return home to the States. The Glasgow, Belfast, and Dublin shows are being postponed. More information in regards to his return to Europe and rescheduled dates will be provided as soon as available.

