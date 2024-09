"Besonnene Führungspersönlichkeit" Nach TV-Duell: Taylor Swift spricht sich für Kamala Harris aus

Taylor Swift ist Fan von Kamala Harris. (hub/spot)

SpotOn News | 11.09.2024, 06:21 Uhr

Nach der TV-Debatte mit Donald Trump hat Kamala Harris prominente Unterstützung erhalten. Taylor Swift spricht sich auf Instagram für sie aus: "Ich habe nachgeforscht und meine Wahl getroffen", so die Sängerin.

Pop-Superstar Taylor Swift (34) hat nach dem TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten ihre Unterstützung für Kamala Harris (59) verkündet. Nach Harris' Debatte mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (78) nannte die Musikerin die Politikerin eine "besonnene, begabte Führungspersönlichkeit".

Video News

"Ich habe meine Wahl getroffen"

"Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben", schrieb Swift in einem Beitrag auf Instagram an ihre mehr als 283 Millionen Follower über die demokratische Präsidentschaftskandidatin und ihren möglichen Vizepräsidenten. "Ich stimme für @kamalaharris, weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie eine Kämpferin brauchen, die sie vertritt. Ich denke, sie ist eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und ich glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden." Die Sängerin erklärte unter anderem weiter: "Ich habe nachgeforscht und meine Wahl getroffen."

Die 34-Jährige unterzeichnete ihren Beitrag mit "Childless Cat Lady" ("kinderlose Katzenlady") – eine Anspielung auf die von Trumps Vizekandidaten J. D. Vance (40) verwendete Bezeichnung für Frauen, die keine Kinder haben. Swift fügte ein Foto von sich selbst mit ihrer Katze Benjamin Button hinzu, die mit der Sängerin das Cover des "Time"-Magazins zierte.

Taylor Swift unterstützte auch Joe Biden

Taylor Swift hatte sich US-Medienberichten zufolge in den Anfängen ihrer Karriere konsequent aus der Politik herausgehalten. Zwei Jahre nach Beginn von Trumps Präsidentschaft beschloss die Sängerin dann, ihre politische Meinung zu teilen. In einem Instagram-Post unterstützte Swift bei den Zwischenwahlen 2018 demokratische Kandidaten. Im Jahr 2020 sprach sie sich für Joe Biden (81) aus.