Film Nachwuchsstar Chloe Lea: Sie wollte am ,Dune: Prophecy‘-Set einfach nur cool wirken

Bang Showbiz | 19.11.2024, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass es ein cooles Gefühl sei, ein Teil von einer so starken Frauengruppe zu sein.

Das beeindruckende ,Dune‘-Universum hat jetzt neue Charaktere dazugewonnen! Während in der berühmten Filmreihe Stars wie Timothée Chalamet und Zendaya zu sehen sind, verkörpern Emily Watson und Olivia Williams in ,Dune: Prophecy‘ (ab jetzt auf Sky und über WOW) die Hauptrollen der Harkonnen-Schwestern.

Ebenfalls in der sechsteiligen Vorgeschichte zum Kult-Sci-Fi-Epos mit dabei? Die erst 19-jährige Nachwuchsschauspielerin Chloe Lea! Dass sie in der lang ersehnten HBO-Serie in die Schuhe von “Sister Lila” schlüpfen durfte, ist für Chloe bis heute nur schwer greifbar. Im aktuellen Interview mit ,Bang‘ offenbarte der TV-Star daher stolz: “Es ist ein cooles Gefühl, ein Teil von einer so starken Frauengruppe zu sein. In der Serie sehen wir endlich Frauen, die sich kompromisslos auf ihre Macht konzentrieren, statt sich nur auf häusliche Aufgaben zu beschränken oder sich darauf zu konzentrieren, ob sie eine romantische Beziehung mit jemandem eingehen oder nicht.” Am Set von ,Dune: Prophecy‘ war Chloe mit ihren 19 Jahren zweifelsohne unter den mit Abstand jüngsten Stars. Ein Fakt, der sie verunsicherte? Nicht ganz! Gegenüber ,Bang‘ erklärte Chloe, die bereits seit ihrem neunten Lebensjahr als Schauspielerin aktiv ist, dass sie es genossen hat, mit erfahrenen Leinwand-Helden wie Mark Strong vor der Kamera zu stehen: “Ich wollte einfach nur cool wirken, als ich mit meinen älteren Kollegen in einem Raum war.” Chloe fügte lächelnd hinzu: “Das Tolle war: es herrschte keine herablassende Atmosphäre am Set. Es hätte leicht passieren können, dass ich als junge Schauspielerin ständig ungefragte Ratschläge bekomme. Aber dazu kam es nicht. Der Hauptfokus lag darauf, sich gegenseitig zu unterstützen und sicherzustellen, dass wir alle Spaß haben. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.”