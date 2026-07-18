Stars Nara Smiths Tochter befindet sich nach ihrer Krebsdiagnose in Remission

INSTAGRAM - ONE USE ONLY - Nara Smith - naraaziza - Whimsy - cancer - July 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2026, 12:15 Uhr

Nara Smiths Tochter befindet sich nach ihrer Krebsdiagnose in Remission.

Die zweijährige Tochter von Nara Smith befindet sich nach einer Krebserkrankung in Remission.

Die 24-jährige Influencerin hatte vor Kurzem öffentlich gemacht, dass bei ihrer Tochter Whimsy Ende vergangenen Jahres Krebs diagnostiziert worden war. Nun erklärte sie auf Instagram, dass es dem kleinen Mädchen nach der Behandlung gut gehe. Nara, die mit dem Model Lucky Blue Smith verheiratet ist, schrieb: „Ich wollte mich einfach bei euch allen bedanken, für eure lieben Nachrichten, Gebete und eure Unterstützung. Das bedeutet uns unglaublich viel. Lucky und ich haben das in den vergangenen acht Monaten verarbeitet und lange darüber nachgedacht, ob wir einen so privaten Teil unseres Lebens überhaupt teilen sollen. Wir wollten warten, bis ihre Behandlung abgeschlossen war und wir wussten, wie ihre Geschichte ausgehen würde, bevor wir darüber sprechen. Jetzt, da sie endlich in Remission ist, habe ich das Gefühl, die richtigen Worte gefunden zu haben.“

Nara erklärte, dass sie und ihr Ehemann zunächst unsicher gewesen seien, ob sie die Erkrankung ihrer Tochter öffentlich machen sollten. Letztlich hätten sie sich jedoch dazu entschlossen, um auf die Situation vieler betroffener Familien aufmerksam zu machen. Sie sagte: „Der Hauptgrund, warum ich unsere Erfahrungen geteilt habe, war, auf das aufmerksam zu machen, was so viele Familien im Verborgenen durchmachen. Während der Chemotherapie wurde mir bewusst, wie teuer medizinische Versorgung ist und welche enorme Belastung sie insbesondere für Familien bedeutet. Deshalb recherchiere ich derzeit nach Wohltätigkeitsorganisationen und Stiftungen, die ich unterstützen kann. In der Zwischenzeit möchte ich einige Links teilen, die betroffenen Familien helfen könnten.“

Nara gab außerdem zu, dass ihre Familie nach den schwierigen Monaten versuche, langsam in den Alltag zurückzufinden. „Lucky und ich versuchen, Schritt für Schritt in unser normales Leben zurückzukehren und nehmen jeden Tag so, wie er kommt. Ich weiß nicht, ob sich das Leben jemals wieder ganz normal anfühlen wird, aber wir versuchen, dieses neue Kapitel so gut wie möglich zu meistern. Danke an jeden Einzelnen für eure Freundlichkeit.“ Abschließend richtete sie noch eine Botschaft an andere Betroffene: „Ich sende all meine Liebe an die Familien, die diesen Kampf gerade noch durchstehen.“