Stars Natalie Dormer: Nach Epstein-Mail spendet sie ihre komplette Gage aus Fergie-Film

Bang Showbiz | 28.09.2025, 09:00 Uhr

Die britische Schauspielerin will den Film 'The Lady', in dem sie die Herzogin von York spielt, nicht bewerben.

Natalie Dormer hat ihre gesamte Gage für ihre Rolle als Sarah Ferguson an eine Wohltätigkeitsorganisation für Opfer sexuellen Missbrauchs gespendet.

Die britische Schauspielerin hat die Dreharbeiten zum ITV-Drama ‚The Lady‘ bereits abgeschlossen, verkündete jedoch, dass sie das Projekt nach dem Bekanntwerden einer E-Mail von Sarah Ferguson an Jeffrey Epstein nicht weiter bewerben werde.

In der E-Mail vom April 2011, die erst kürzlich öffentlich wurde, bezeichnete die Herzogin Epstein – einen ehemaligen Finanzier und verurteilten Sexualstraftäter – als „beständigen, großzügigen und herausragenden Freund“. Natalie erklärte gegenüber ‚The Telegraph‘: „Seit Abschluss des Projekts sind neue Informationen ans Licht gekommen, die es mir unmöglich machen, meine Werte mit dem Verhalten von Sarah Ferguson in Einklang zu bringen, das ich für unverzeihlich halte.“ Aus diesem Grund werde sie nicht an der Promotion des Projekts teilnehmen.

Die 43-Jährige fügte hinzu: „Im Einklang mit meinem Engagement für das Wohl von Kindern habe ich mein gesamtes Gehalt aus diesem Projekt an die National Association for People Abused in Childhood (NAPAC) und das Centre of Expertise on Child Sexual Abuse gespendet.“

Ein Sprecher von Ferguson sagte, dass sie die E-Mail lediglich geschrieben habe, weil Epstein ihr mit einer Klage gedroht habe. ‚The Lady‘ erzählt die Geschichte des Niedergangs von Fergies Zofe Jane Andrews, die 2001 wegen Mordes an ihrem Partner Tom Cressman in ihrer Wohnung im Londoner Stadtteil Fulham im Jahr 2000 verurteilt wurde.

In der offiziellen Inhaltsangabe heißt es: „Sie bewegte sich unter den höchsten sozialen Kreisen Großbritanniens und konnte sich einen Platz in der oberen Gesellschaft sichern, verlor jedoch nach neun Jahren ihren Job bei der Herzogin. Immer noch erschüttert von ihrem Absturz, traf Jane den charismatischen Geschäftsmann Thomas Cressman und verliebte sich leidenschaftlich. Bald traten Risse in der Beziehung auf, auf die Jane all ihre Hoffnungen gesetzt hatte – mit verheerenden Folgen.“