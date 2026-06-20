Stars Pietro Lombardi und Sarah Engels feiern – Alessio wird schon 11

Sarah und Pietro Lombardi - 29.09.16 DÃ¼sseldorf - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2026, 12:00 Uhr

Alessio Lombardi-Engels macht zum elften Geburtstag seine Eltern emotional.

Die Jahre vergehen oft schneller, als Eltern es wahrhaben wollen. Eben noch hielten sie ihr Kind als Baby im Arm, plötzlich steht der erste Schritt in die Teenagerjahre bevor. Genau dieses Gefühl haben derzeit wohl auch Pietro Lombardi und Sarah Engels. Ihr gemeinsamer Sohn Alessio feierte am 19. Juni seinen elften Geburtstag. Obwohl das ehemalige Paar seit vielen Jahren getrennte Wege geht, nutzten beide den besonderen Tag, um ihrem Sohn mit bewegenden Botschaften ihre Liebe zu zeigen.

Pietro teilte auf Instagram ein altes Foto, das ihn mit dem kleinen Alessio als Säugling zeigt. Dazu schrieb der Sänger: „11 Jahre voller Liebe, Stolz und unvergesslicher Momente. Aus meinem kleinen Jungen ist ein großartiger junger Mann geworden.“ Auch seine Liebe zu seinem ältesten Sohn brachte der Musiker deutlich zum Ausdruck. „Ich liebe dich unendlich und bin jeden Tag stolz, dein Papa zu sein. Alles Gute zum Geburtstag, mein Großer!“, erklärte Pietro in seiner Instagram-Story. Bereits einen Tag vor dem Geburtstag hatte der 34-Jährige bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch von einem „Papa-Söhne-Date“ berichtet. Dabei gestand er, dass ihm die Zeit mit seinem Sohn viel zu schnell vergehe.

Auch Sarah Engels veröffentlichte eine sehr persönliche Geburtstagsnachricht. Die Sängerin teilte ein Foto aus dem Krankenhaus kurz vor Alessios Geburt und schrieb: „Vor genau 11 Jahren hast du mir das schönste Geschenk gemacht, das man überhaupt bekommen kann: Du hast mich zu deiner Mama gemacht.“ Besonders emotional wurde sie, als sie auf ihre ersten Erfahrungen als Mutter zurückblickte. „Hatte keine Ahnung, wie Mama-Sein funktioniert. Und ganz ehrlich? Manchmal weiß ich das auch heute noch nicht“, schrieb sie mit einem Augenzwinkern. Eines habe sie jedoch von Anfang an gewusst: „Ich liebe dich bis zum Mond und zurück.“ Darüber hinaus bezeichnete Engels ihren Sohn als den „stärksten Jungen und größten Kämpfer“ und versprach ihm, unabhängig von allen Veränderungen immer an seiner Seite zu stehen.

Pietro Lombardi und Sarah Engels lernten sich 2011 bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘ kennen und heirateten zwei Jahre später. Sie trennten sich 2016.