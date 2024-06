Stars Natalie Portman: Hommage an ihre Freunde

Natalie Portman - Golden Globes 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2024, 08:00 Uhr

Natalie Portman hat sich nach ihrer Scheidung von Benjamin Millepied bei ihren Freunden dafür bedankt, dass sie sie „immer wieder“ aufgebaut haben.

Die ‘Black Swan’-Darstellerin, die ihren Choreographen und Ex-Mann (47) 2009 am Set des Ballett-Dramas kennenlernte, bevor sie 2012 heirateten, teilte ihre Dankbarkeit für ihre Freunde in einem Posting zu ihrem 43. Geburtstag.

In der Nachricht auf Instagram, die sie am Sonntag (09. Juni) veröffentlichte, schrieb sie: „Dieses Jahr, an meinem Geburtstag, möchte ich meine Dankbarkeit für meine Freunde feiern, die mich immer wieder und wieder aufgerichtet haben.“Natalie begleitete die Nachricht mit einer Reihe von Fotos, die sie bei Abenteuern mit Freunden und Verwandten im Laufe der Jahre zeigen. Ihre Freunde aus der A-Liste überschwemmten den Kommentarbereich des Posts, um Geburtstagsgrüße zu senden. Die Komikerin Mindy Kaling (44) schrieb: „Alles Gute zum Geburtstag, meine Schöne“, während die Schauspielerin Reese Witherspoon (48) hinzufügte: „Happy Birthday, du unglaublicher Diamant von einem Menschen! Ich liebe dich.“ Und die 48-jährige Schauspielerin Isla Fisher – die kürzlich bekannt gab, dass sie und ihr Ex-Mann Sacha Baron Cohen (52) heimlich die Scheidung für 2023 eingereicht haben – fügte hinzu: „Ports ich liebe dich. Alles Gute zum Geburtstag, ich bin so dankbar, dass du geboren wurdest.“ Unter den anderen berühmten Gesichtern, die Natalie Geburtstagswünsche schickten, waren Kerry Washington (47), Julianne Moore (63) und der 40-jährige Chris Hemsworth.

Im Juli 2023 reichte die Oscar-Preisträgerin die Trennung von ihrem Ex ein, nachdem Page Six berichtet hatte, dass er sie angeblich mit einer damals 25-jährigen Frau betrogen hatte. Natalie und Benjamin trennten sich zunächst im Jahr 2022, arbeiteten aber an ihren Eheproblemen, bevor ihre Ehe zerbrach. Das Ex-Paar hat zwei Kinder – Sohn Aleph (12) und die siebenjährige Tochter Amalia.