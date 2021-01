13.01.2021 20:00 Uhr

Neben Pamela Reif: Diese Fitfluencer solltet ihr unbedingt kennen!

Das neue Jahr ist angebrochen, die Zeit der guten Vorsätze. Aber besonders der Sport-Vorsatz ist für viele – vor allem wegen des Lockdowns – ein Problem. Aber nicht mehr lange: Hier gibt's die besten Fitfluencer für Motivierte und Faulenzer!

Dass Pamela Reif die Göttin unter den Fitfluencern dieser Welt ist, ist eigentlich jedem bewusst. Mit ihrem Traumkörper, der riesigen Auswahl an Workouts und ihrer sympathischen Art hat die Blondine weltweit über fünf Millionen Fans bei YouTube angesammelt, auf Instagram sind es knapp sieben Millionen! Aber natürlich ist die 24-Jährige bei weitem nicht die einzige Fitfluencerin da draußen, und hier lernt ihr noch einige andere kennen!

Emi Wong: Effektive Workouts für Faule

YouTuberin Emi Wong ist eine chinesische Personal Trainerin. Etwa zweimal pro Woche teilt die junge Frau neue Videos. Überwiegend sind das Workout-Videos, aber hin und wieder gibt es auch Vlogs und Privates von Emi und ihrem Mann und den Hunden zu sehen. Alle Videos sind auf Englisch.

Neben ganz normalen Home-Workouts, wie auch Pamela sie anbietet, hat Emi aber nochmal etwas ganz besonderes für Faule: Workouts, die man ganz easy im Bett machen kann! Absoluter Wahnsinn finden viele, wenn man sich die Klicks anschaut. Während ihre normalen Workout-Videos knapp 400.000 bis 600.000 Klicks im Durchschnitt bekommen, haben Emis Bett-Workouts alle über eine Millionen Klicks, ihr Bauchmuskel-Bett-Workout zählt sogar sagenhafte 5,6 Millionen Klicks!

Chloe Ting: Die schnellsten Ergebnisse überhaupt!

Aus dem fernen Australien bringt sie uns die Workouts bis nach Hause: Chloe Ting! Die 34-Jährige ist seit 2017 als Fitfluencerin auf YouTube unterwegs und hat mittlerweile eine solide Fanbase von 17 Millionen Followern, weit mehr als ihre Kollegin Pamela. Auf ihrem Channel gibt es neben den Workouts auch noch „Was ich esse, um […]“-Videos und gelegentlich einige Quatschvideos.

Große Berühmtheit konnte Chloe im Jahr 2019 erlangen, als zwei ihrer Videos, eine zweiwöchige Abnahme-Challenge und eine zweiwöchige Bauchmuskel-Challenge, viral gingen. Die beiden Videos zählen zusammen über 400 Millionen Klicks! Besonders während der weltweiten Lockdowns gingen gerade diese beiden Challenges erneut viral, diesmal auf TikTok unter dem Hashtag „chloetingchallenge“, unter dem User ihre Ergebnisse teilten. Und die sind selbst nach zwei Wochen so unglaublich, dass man es fast selbst probieren möchte, um zu sehen, ob es wirklich klappt.

Simon Teichmann: Der aktivste Fitfluencer

Um mal einen Herren in den Raum zu werfen: Simon Teichmann ist ein deutscher Fitfluencer der Kategorie Muckibude schlechthin. Mit seinem Wahnsinnskörper zieht er jeden Blick auf sich. Bereits seit zehn Jahren ist er im YouTube-Business dabei, und zählt derzeit beinahe 400.000 Abonennten.

Mit Simon wird es nie langweilig: Die Sportskanone lädt jede Woche vier (!) Videos hoch, in denen es um Fitness, Ernährung, Wissen, Lifestyle und Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel geht. Vor gar nicht allzu langer Zeit ging ein sehr ehrliches Video hoch, in dem Simon seine Binge-Eating-Störung beschreibt, auf gut deutsch Fresssucht. Bei der Figur kaum vorstellbar. Wenn man sich jedoch den Trainingsplan von Simon anschaut, auch verständlich, dass man das bei so viel Sport kaum sehen kann.

Coach Stef: Wie man Kinder ins Workout involviert

Ein weiterer deutscher Fitfluencer gibt Tipps, Tricks und Workouts unter dem Namen Coach Stef. Der tätowierte Blondschopf kann bereits 206.000 Anhänger seines Channels verzeichnen und beeindruckt mit seinen Muckis jedes Mal aufs Neue!

Das Besondere an Stefs Channel ist, dass er nicht nur Workout-Videos hochlädt, sondern auch Ernährungstagebücher, Tipps zur Haltung und Technik. Außerdem klärt er über Abnehm-Mythen und ähnliches auf. Außerdem hat er vor kurzem ein Workout-Video mit seinem Sohn hochgeladen, das wirklich putzig ist!

BodyKiss: Anwältin mit Charme!

Hinter dem Fitness-Channel „BodyKiss“ verbirgt sich die Anwältin Anne Kissner, die ihren mehr als 600.000 Abonnenten ihre Fitness- und Gesundheitstipps nahebringt. Außerdem beschäftigt sich die hübsche Brünette mit Diät-Mythen und Themen rund um das Frausein.

Etwa dreimal die Woche gibt es neue Videos von Anne, besonders ihre Home-Workout-Serie kam bei Followern richtig gut an. Derzeit veröffentlicht sie häufiger mal Videos mit ihrem Partner Daniel, im Zuge der „Wohnzimmer-Workout-Woche“. Besonders beliebt ist ihr Video zum Thema Workout mit Hula Hoop, denn Hula Hoop ist DER Fitnesstrend des Jahres 2021! (AKo)