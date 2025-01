Musik Neil Young: „Neues“ altes Album

Neil Young - Bob Dylan and Neil Young concert - Hyde Park, London 2019 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2025, 11:00 Uhr

Neil Young wird am 14. Februar das „verlorene“ Album ,Oceanside Countryside‘ veröffentlichen.

Die Sammlung ist die neueste in einer langen Reihe von Platten, die der 79-jährige Singer-Songwriter aus seinem Archiv entstaubt hat. Das Album wurde zwischen Mai und Dezember 1977 aufgenommen und ist ein Schwesteralbum des 1978er Albums ,Comes A Time‘. Es enthält die Titel ,Goin’ Back‘, ,Human Highway‘ und ,Field Of Opportunity‘ von letzterer LP.

Als er sich die Songs nach fast fünf Jahrzehnten wieder anhörte, meinte Young, dass er das Album im Nachhinein gesehen schon damals hätte veröffentlichen sollen. Er sagte: „Dieses Analog Original Album wurde 1977 aufgenommen und nicht veröffentlicht. Diese Songs sind die Originalabmischungen, die zum Zeitpunkt der Aufnahmen in der Reihenfolge gemacht wurden, die ich für das Album geplant hatte. […] Ich habe mit meiner großartigen Band von Freunden, Ben Keith, Joe Osborn, Karl T. Himmel und Rufus Thibodeaux im Crazy Mama’s in Nashville auf Countryside gesungen und aufgenommen. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Schatz einer analogen Originalaufnahme, aufgenommen von Tim Mulligan, genauso gut gefällt wie mir. Wenn ich sie mir jetzt anhöre, denke ich, ich hätte sie damals schon veröffentlichen sollen.“

,Oceanside Countryside‘ folgt auf die in den 70er Jahren erschienenen Alben ‚Homegrown‘, ‚Hitchhiker‘ und ‚Chrome Dreams‘ sowie auf ‚Summer Songs‘ (aufgenommen 1987) und ‚Toast‘, das Young zwischen 2000 und 2001 mit Crazy Horse aufgenommen hat.