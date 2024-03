"Das Traumschiff: Phuket" am 31. März Nelson Müller über Florian Silbereisen: „Ein richtig guter Koch“

Florian Silbereisen und Nelson Müller drehten zusammen für "Das Traumschiff" auf Phuket. (ae/spot)

SpotOn News | 30.03.2024, 15:31 Uhr

Bei den Dreharbeiten zu "Das Traumschiff: Phuket" haben sich Florian Silbereisen und Nelson Müller angefreundet. Der TV-Koch verriet in einem Interview, dass die beiden seitdem Kontakt halten und sich zu ganz speziellen Themen austauschen.

Am Ostersonntag läuft eine neue "Traumschiff"-Folge, und neben Kapitän Florian Silbereisen (42) ist dann auch Sternekoch Nelson Müller (45) an Bord. Bei den Dreharbeiten auf Phuket (20:15 Uhr, ZDF) kamen sich die beiden TV-Stars näher. Wie "Bild" berichtete, sind die beiden seitdem "Kochfreunde".

Müller: "Das hat mich echt gewundert"

Nelson Müller, der aus Sendungen wie "Die Küchenschlacht" und "The Taste" bekannt ist, verriet der Zeitung: "Als ich an Bord Thunfisch-Tartar mit Wasabi-Mayonnaise zubereitet habe, kam Florian dazu. Wir kannten uns schon aus seiner Musik-Show, aber konnten uns das erste Mal an Bord ausführlich unterhalten." Es habe sich dann herausgestellt, "dass Florian ein richtig guter Koch ist". Müller gab zu: "Das hat mich echt gewundert. Der ist so viel unterwegs, aber kocht viel selbst und das noch richtig gut. Der ist richtig fit."

Die Leidenschaft verbindet die beiden offensichtlich: Auch nach den Dreharbeiten im Frühjahr in Thailand hielten sie Kontakt. "Ja, wir telefonieren und tauschen uns zu Rezepten aus", sagte Müller, der seit 2011 durchgängig Sterne-Koch ist und unter anderem das Sterne-Restaurant "Die Schote" in Essen betreibt. "Das letzte Mal war ein Braten-Rezept unser Thema."

Der TV-Koch freut sich auf das "Traumschiff"

Nelson Müller machte auf seinem Instagram-Account Werbung für seinen Auftritt in dem ZDF-Abendfilm: "Wer ist am Sonntag um 20:15 Uhr dabei? Freue mich auf die Traumschiff-Folge."

Und darum geht es am Ostersonntag: Zoologin Dr. Annika Ehler (Maxine Kazis) und ihre Frau Melly Sturm (Marija Mauer) verbringen ihre Hochzeitsreise auf dem berühmten Schiff. Doch Mellys Vater Klaus, der plötzlich an Bord auftaucht, kommt den beiden in die Quere. Beauty-Influencerin Sophia Blum (Anna-Lena Schwing) hat derweil einen unschönen Zusammenstoß mit Jurastudent Cedric Rust (Rojan Juan Barani). Doch beim Kochkurs von Nelson Müller ist sie nicht nur von seinen Kochkünsten überzeugt.