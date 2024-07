"Leider geht es ihr nicht besser" Lena Meyer-Landrut sagt Konzert in Regensburg ab

Lena Meyer-Landrut muss aus gesundheitlichen Gründen derzeit Konzerte absagen. (the/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 13:52 Uhr

Wie geht es mit Lena Meyer-Landruts geplanten Konzerten weiter? Nach Spekulationen hat die Sängerin nun ihr für Montagabend geplantes Konzert in Regensburg aus gesundheitlichen Gründen offiziell abgesagt.

Jetzt ist es offiziell: Lena Meyer-Landrut (33) wird am Montagabend (22. Juli) nicht beim Piazza Festival in Regensburg auftreten können. Das hat die Sängerin am Tag des geplanten Konzerts kurzfristig mit einem Statement in ihrer Instagram-Story bekannt gegeben.

"Leider geht es Lena nicht besser"

"Leider geht es Lena nach dem plötzlichen medizinischen Notfall gestern nicht besser und ist nach wie vor in ärztlicher Behandlung. Wir müssen die Show heute in Regensburg daher leider auch absagen. Behaltet die Updates der jeweiligen Veranstalter im Auge. Wir hoffen auch hier sehr auf euer Verständnis. Team Lena", heißt es in Kombination mit einem Post des Piazza Festivals Regensburg, wo Meyer-Landrut am Abend hätte auftreten sollen.

Karten können zurückgegeben werden

Der Veranstalter informierte seine Follower und die Fans ebenfalls über die kurzfristige Absage: "Lena muss heute wegen Erkrankung abgesagt werden!!! Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden!"

In den Kommentaren zum Post finden sich Genesungswünsche, aber auch ein paar enttäuschte Stimmen: "Schade, ich war gerade am Hinfahren", heißt es dort, aber auch: "Gute Besserung an Lena, hoffentlich ist es nichts Schlimmes."

Wie geht es mit den Konzerten weiter?

Neben dem Konzert in Regensburg sind in den nächsten Tagen noch Shows in Stuttgart (26. Juli) und Echternach (27. Juli) geplant. Wie es mit diesen Konzerten weitergeht, steht noch nicht fest.